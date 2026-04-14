Reuters: делегації США та Ірану можуть повернутися до Ісламабада цього тижня для продовження переговорів

Американська та іранська переговорні команди можуть цього тижня повернутися до Ісламабада для мирних переговорів, повідомили виданню Reuters чотири джерела.
Переговорні групи зі США та Ірану можуть цього тижня знову прибути до Ісламабада, повідомили у вівторок чотири джерела — через кілька днів після того, як переговори на найвищому рівні між двома країнами з часів Ісламської революції 1979 року завершилися в столиці Пакистану без прориву.
- Декілька днів тому переговори між США та Іраном, які відбулися в Ісламабаді, завершилися без досягнення угоди через розбіжності щодо кількох ключових питань. Зокрема, Тегеран наполягає на своєму праві мати ядерну зброю у майбутньому.
- Після провалу переговорів Трамп заявив про початок повної морської блокади іранських портів і пригрозив знищенням суден біля них. Зі свого боку, Джей Ді Венс звинуватив Іран в економічному тероризмі - і сказав, що США "теж так можуть".
- Втім вже нещодавно підсанкційний китайський танкер почав рух Ормузькою протокою, попри блокаду США.