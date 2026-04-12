Переговори США та Ірану закінчилися без мирної угоди

Тегеран наполянає на своєму праві мати ядерну зброю у майбутньому.

Іранські нафтові платформи біля узбережжя Перської затоки
Фото: TradeArabia

Переговори між США та Іраном, які відбулися в Ісламабаді, завершилися без досягнення угоди через розбіжності щодо кількох ключових питань.

Про це повідомив речник МЗС Ірану Есмаїл Бакаї, пише CNN із посиланням на іранські державні ЗМІ.

За словами Бакаї, сторони змогли досягти домовленостей з окремих напрямків, однак щодо «двох або трьох ключових питань» залишилися суттєві розбіжності. Він наголосив, що не варто було очікувати укладення угоди вже після першого раунду перемовин.

«Дипломатія ніколи не закінчується», — зазначив представник іранського зовнішньополітичного відомства, додавши, що Тегеран продовжить контакти з Пакистан та іншими партнерами в регіоні.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що переговори тривали 21 годину і включали «низку змістовних обговорень». Водночас він визнав, що сторони не змогли досягти прогресу.

За його словами, головною перешкодою стала відсутність чітких зобов’язань з боку Ірану щодо відмови від розробки ядерної зброї.

«Ми дуже чітко окреслили наші “червоні лінії”, однак іранці вирішили не приймати наших умов», — заявив Венс.

Він підкреслив, що ключовою вимогою Вашингтона є довгострокова гарантія того, що Іран не прагнутиме створити ядерну зброю та не розвиватиме можливості для її швидкого отримання.

За інформацією Axios, розбіжності також стосувалися вимоги Тегерана контролювати Ормузьку протоку, а також небажання відмовлятися від запасів збагаченого урану.

Президент США Дональд Трамп також повідомив, що Іран не бажає відмовлятися від своїх ядерних амбіцій. «У багатьох відношеннях пункти, які були узгоджені, кращі за те, щоб ми продовжували наші військові операції до завершення, але всі ці пункти не мають значення порівняно з тим, щоб дозволити ядерній енергетиці опинитися в руках таких нестабільних, складних, непередбачуваних людей, – написав він у неділю в дописі в соціальних мережах, додавши, що іранці «були дуже непохитними щодо єдиного найважливішого питання, і, як я завжди казав, з самого початку і багато років тому, Іран ніколи не матиме ядерної зброї!».

Після завершення переговорів американська делегація повертається до США. Венс зазначив, що запропоновані умови є «остаточними та найкращими» з боку Вашингтона.

  • На тлі переговорів США та Ірану Міністерство транспорту Катару оголосило про відновлення судноплавства у своїх територіальних водах.
