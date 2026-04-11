Axios: військові кораблі США вперше з початку війни з Іраном перетнули Ормузьку протоку

У суботу 11 квітня кілька кораблів ВМС США перетнули Ормузьку протоку.

Про це видання Axios повідомив американський посадовець.

Видання зауважує, що операція не була узгоджена з Іраном і стала першою з моменту початку війни, коли американські військові кораблі пройшли через протоку. Кораблі ВМС США пройшли протоку зі сходу на захід у Перську затоку, а потім повернулися назад до Аравійського моря.

За словами джерел, метою було підвищити впевненість комерційних суден у безпечному проході. Це сталося на тлі початку мирних переговорів між сторонами в Пакистані.

«Це була операція, спрямована на забезпечення свободи судноплавства в міжнародних водах», – зазначив американський чиновник.

Іранська влада, за повідомленнями державних ЗМІ, назвала цей прохід порушенням режиму припинення вогню і пригрозила атакою на кораблі.

Відкриття Ормузької протоки було ключовою умовою домовленостей про припинення вогню між США та Іраном.Ця вузька морська артерія біля південного узбережжя Ірану має критичне значення для функціонування світової економіки. Протягом кількох днів після оголошення перемир’я судноплавство там було майже зупинене. У суботу з’явилися повідомлення, що щонайменше три нафтові супертанкери пройшли протоку.