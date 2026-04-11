​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Відео​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Штрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
уточненоШтрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Axios: військові кораблі США вперше з початку війни з Іраном перетнули Ормузьку протоку

Кораблі ВМС США пройшли протоку зі сходу на захід у Перську затоку, а потім повернулися назад до Аравійського моря.

Axios: військові кораблі США вперше з початку війни з Іраном перетнули Ормузьку протоку
У суботу 11 квітня кілька кораблів ВМС США перетнули Ормузьку протоку.

Про це видання Axios повідомив американський посадовець.

Видання зауважує, що операція не була узгоджена з Іраном і стала першою з моменту початку війни, коли американські військові кораблі пройшли через протоку. Кораблі ВМС США пройшли протоку зі сходу на захід у Перську затоку, а потім повернулися назад до Аравійського моря.

За словами джерел, метою було підвищити впевненість комерційних суден у безпечному проході. Це сталося на тлі початку мирних переговорів між сторонами в Пакистані.

«Це була операція, спрямована на забезпечення свободи судноплавства в міжнародних водах», – зазначив американський чиновник.

Іранська влада, за повідомленнями державних ЗМІ, назвала цей прохід порушенням режиму припинення вогню і пригрозила атакою на кораблі.

Відкриття Ормузької протоки було ключовою умовою домовленостей про припинення вогню між США та Іраном.Ця вузька морська артерія біля південного узбережжя Ірану має критичне значення для функціонування світової економіки. Протягом кількох днів після оголошення перемир’я судноплавство там було майже зупинене. У суботу з’явилися повідомлення, що щонайменше три нафтові супертанкери пройшли протоку.

