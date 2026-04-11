​Велика Британія призупинила процес передачі островів Чагос Маврикію

Уряд Великої Британії призупинив свій план щодо передачі суверенітету над островами Чагос Маврикію після того, як не зміг заручитися підтримкою США для цієї угоди.
Про це пише Bloomberg.
У лютому президент США Дональд Трамп заявив, що план передачі архіпелагу в Індійському океані Маврикію був «великою помилкоюю», хоча раніше він це підтримував. План передбачав збереження контролю над спільною американо-британською військовою базою Дієго-Гарсія через договір оренди.
Хоча Велика Британія вже підписала договір з Маврикієм, розгляд законопроєкту про реалізацію не завершений у парламенті, а в уряді заявили, що не виконуватимуть договір без підтримки Вашингтона.
Зміна курсу Трампа відбулася після низки публічних розбіжностей між двома країнами. Відносини погіршилися після того, як Стармер відмовився дозволити США використовувати британські бази для своїх перших ударів по Ірану на початку війни.
Оскільки час для ухвалення законопроекту на поточній парламентській сесії спливає, законопроект щодо Чагосу, як очікується, не буде включено до Королівської промови, запланованої на травень, повідомляла раніше газета Times.«Дієго Гарсія є ключовим стратегічним військовим активом як для Великої Британії, так і для США. Забезпечення його довгострокової операційної безпеки є і залишатиметься нашим пріоритетом – це головна причина угоди. Ми продовжуємо вважати, що угода — це найкращий спосіб захистити довгострокове майбутнє бази, але ми завжди казали, що продовжимо угоду лише за умови підтримки США. Ми продовжуємо взаємодіяти зі США та Маврикієм», – заявив речник уряду.
Угода з Чагосом також зазнала критики у Британії із боку опозиції, зокрема консерваторів та реформістів.
- Острови Чагос, які є одним з останніх залишків Британської імперії, перебувають під британським контролем з 1814 року. Велика Британія відокремила острови від Маврикію, колишньої британської колонії, у 1965 році, за три роки до здобуття Маврикію незалежності.
- У 1960-х і 1970-х роках Велика Британія виселила з островів до 2000 осіб, щоб американські військові могли побудувати базу Дієго-Гарсія, яка підтримувала військові операції США від В'єтнаму до Іраку та Афганістану.
- Переміщені чагосійці роками безуспішно боролися в судах Великої Британії за право повернутися додому.
- Маврикій давно оскаржує претензії Великої Британії на архіпелаг, і в останні роки ООН та її Верховний суд закликали Велику Британію повернути Чагос Маврикію.
- Велика Британія погодилася на це у жовтні, але через зміну уряду на Маврикії договір відклали.
- Договір про суверенітет над архіпелагом Чагос, до складу якого входить острів Дієго-Гарсія, підписали 22 травня 2025 року.
- Згідно з угодою, Британія і США продовжать працювати на військовій базі на Дієго-Гарсії за договором оренди на 99 років із можливістю продовження.
- У січні президент США Дональд Трамп розкритикував це рішення.