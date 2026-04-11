​Велика Британія призупинила процес передачі островів Чагос Маврикію

Уряд Великої Британії призупинив свій план щодо передачі суверенітету над островами Чагос Маврикію після того, як не зміг заручитися підтримкою США для цієї угоди.

Про це пише Bloomberg.

У лютому президент США Дональд Трамп заявив, що план передачі архіпелагу в Індійському океані Маврикію був «великою помилкоюю», хоча раніше він це підтримував. План передбачав збереження контролю над спільною американо-британською військовою базою Дієго-Гарсія через договір оренди.

Хоча Велика Британія вже підписала договір з Маврикієм, розгляд законопроєкту про реалізацію не завершений у парламенті, а в уряді заявили, що не виконуватимуть договір без підтримки Вашингтона.

Зміна курсу Трампа відбулася після низки публічних розбіжностей між двома країнами. Відносини погіршилися після того, як Стармер відмовився дозволити США використовувати британські бази для своїх перших ударів по Ірану на початку війни.

Оскільки час для ухвалення законопроекту на поточній парламентській сесії спливає, законопроект щодо Чагосу, як очікується, не буде включено до Королівської промови, запланованої на травень, повідомляла раніше газета Times.«Дієго Гарсія є ключовим стратегічним військовим активом як для Великої Британії, так і для США. Забезпечення його довгострокової операційної безпеки є і залишатиметься нашим пріоритетом – це головна причина угоди. Ми продовжуємо вважати, що угода — це найкращий спосіб захистити довгострокове майбутнє бази, але ми завжди казали, що продовжимо угоду лише за умови підтримки США. Ми продовжуємо взаємодіяти зі США та Маврикієм», – заявив речник уряду.

Угода з Чагосом також зазнала критики у Британії із боку опозиції, зокрема консерваторів та реформістів.