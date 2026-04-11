Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї продовжує відновлюватися після серйозних поранень, отриманих внаслідок авіаудару. Він у важкому стані, пише Reuters із посиланням на джерела.

За словами трьох співрозмовників агентства, під час атаки на резиденцію в центрі Тегерана Моджтаба Хаменеї зазнав серйозних травм обличчя, а також ушкоджень ніг. Попри це, 56-річний лідер поступово одужує та, як зазначають джерела, зберігає ясність мислення.

Він уже бере участь у нарадах із високопосадовцями у форматі аудіоконференцій та долучається до ухвалення ключових рішень, зокрема щодо ведення війни та переговорів із США.

Водночас офіційної інформації про стан здоров’я Хаменеї наразі немає. Представництво Ірану при ООН не відповіло на запити журналістів щодо його травм і причин відсутності публічних виступів.

У дипломатичній записці, підготовленій на основі даних американської та ізраїльської розвідок ідеться, що його місцеперебування було відоме спецслужбам США та Ізраїлю вже певний час, але раніше це не розголошували.