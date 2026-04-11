​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Відео​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Штрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
уточненоШтрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Кримська пастка
Кримська пастка
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ГоловнаСвіт

Новий Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї у важкому стані, – Reuters

Моджтаба Хаменеї зазнав серйозних травм обличчя, а також травм ніг.

Новий Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї у важкому стані, – Reuters
Моджтаба Хаменеї
Фото: euronews.com

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї продовжує відновлюватися після серйозних поранень, отриманих внаслідок авіаудару. Він у важкому стані, пише Reuters із посиланням на джерела.

За словами трьох співрозмовників агентства, під час атаки на резиденцію в центрі Тегерана Моджтаба Хаменеї зазнав серйозних травм обличчя, а також ушкоджень ніг. Попри це, 56-річний лідер поступово одужує та, як зазначають джерела, зберігає ясність мислення.

Він уже бере участь у нарадах із високопосадовцями у форматі аудіоконференцій та долучається до ухвалення ключових рішень, зокрема щодо ведення війни та переговорів із США.

Водночас офіційної інформації про стан здоров’я Хаменеї наразі немає. Представництво Ірану при ООН не відповіло на запити журналістів щодо його травм і причин відсутності публічних виступів.

  • Водночас Моджтабу Хаменеї не бачили на публіці після того, як на початку березня його оголосили наступником батька.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies