​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Відео​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Штрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
уточненоШтрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Кримська пастка
Кримська пастка
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Шведські винищувачі перехопили російський підводний човен у протоці Каттегат

Ідеться про російську субмарину класу Кіло.

Шведські винищувачі перехопили російський підводний човен у протоці Каттегат
Винищувач JAS-39 Gripen
Фото: EPA/UPG

Винищувачі Збройних сил Швеції виявили та перехопили російський підводний човен у протоці Каттегат між Данією та Швецією. 

Про це повідомили на сайті шведської армії.

10 квітня винищувач JAS 39 Gripen шведської авіації здійснив перехоплення російської субмарини.

"У п’ятницю винищувач JAS 39 Gripen зіткнувся з російським підводним човном класу Кіло в протоці Каттегат. Разом із союзниками Збройні сили Швеції зараз відстежують подальший маршрут підводного човна в Балтійське море", – ідеться у повідомленні.

У Збройних силах Швеції наголосили, що подібні дії є частиною регулярного моніторингу безпекової ситуації в регіоні. Такі операції спрямовані на забезпечення територіальної безпеки країни та її партнерів.

Читайте також
