Шведські винищувачі перехопили російський підводний човен у протоці Каттегат

Винищувачі Збройних сил Швеції виявили та перехопили російський підводний човен у протоці Каттегат між Данією та Швецією.

Про це повідомили на сайті шведської армії.

10 квітня винищувач JAS 39 Gripen шведської авіації здійснив перехоплення російської субмарини.

"У п’ятницю винищувач JAS 39 Gripen зіткнувся з російським підводним човном класу Кіло в протоці Каттегат. Разом із союзниками Збройні сили Швеції зараз відстежують подальший маршрут підводного човна в Балтійське море", – ідеться у повідомленні.

У Збройних силах Швеції наголосили, що подібні дії є частиною регулярного моніторингу безпекової ситуації в регіоні. Такі операції спрямовані на забезпечення територіальної безпеки країни та її партнерів.