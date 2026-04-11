На Канарах впав у прірву автобус з британськими туристами

Одна людина загинула, майже три десятки зазнали поранень.

На Канарських островах екскурсійний автобус, на борту якого було 28 людей, зірвався у прірву на гірській дорозі поблизу міста Сан-Себастьян де Ла Гомера.

Як пише The Guardian, водій перевозив британських туристів, які мали вирушити у мандрівку човном. Внаслідок інциденту загинула одна людина, інші 27, включно з трьома дітьми, зазнали ушкоджень різного ступеню важкості. Четверо людей перебувають у критичному стані.

Поліція розпочала розслілування обставин автотрощі. Наразі причина, чому водій не впорався з керуванням, не з'ясована.

Серпантин біля Сан-Себастьяну не вперше забирає життя. Минулоріч через аварію на цій самій ділянці траси загинула жінка, а 10 людей були травмовані.