Штрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
уточненоШтрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
Кримська пастка
Кримська пастка
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Відео​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Світ

На Канарах впав у прірву автобус з британськими туристами

Одна людина загинула, майже три десятки зазнали поранень.

На Канарах впав у прірву автобус з британськими туристами
Перекинутий автобус на Канарських островах
Фото: Guardian

На Канарських островах екскурсійний автобус, на борту якого було 28 людей, зірвався у прірву на гірській дорозі поблизу міста Сан-Себастьян де Ла Гомера.

Як пише The Guardian, водій перевозив британських туристів, які мали вирушити у мандрівку човном. Внаслідок інциденту загинула одна людина, інші 27, включно з трьома дітьми, зазнали ушкоджень різного ступеню важкості. Четверо людей перебувають у критичному стані.

Поліція розпочала розслілування обставин автотрощі. Наразі причина, чому водій не впорався з керуванням, не з'ясована.

Серпантин біля Сан-Себастьяну не вперше забирає життя. Минулоріч через аварію на цій самій ділянці траси загинула жінка, а 10 людей були травмовані.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies