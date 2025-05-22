Великобританія підписала угоду про передачу Маврикію контролю над островами Чагос

Угода передбачає оренду на 99 років військової бази на Дієго-Гарсія, найбільшому з островів Чагос.

Великобританія підписала довгоочікувану угоду про передачу контролю над островами Чагос Маврикію.

Про це повідомляє Sky News.

Таким чином Великобританія відмовляється від суверенітету над островами в Індійському океані та орендуватиме життєво важливу британсько-американську військову базу Дієго-Гарсія за мільярди фунтів стерлінгів.

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що база має "надзвичайно важливе значення для Великої Британії". Вона використовувалася для розгортання літаків для "знищення терористів в Іраку та Афганістані", а також для протистояння загрозам у Червоному морі та Індо-Тихоокеанському регіоні.

Повна угода між Великобританією та Маврикієм показує, що Лондон платитиме:

165 млн фунтів стерлінгів на рік протягом перших трьох років;

120 млн фунтів стерлінгів протягом четвертого по 13 років;

120 млн фунтів стерлінгів плюс інфляція за кожен рік після 99-го;

40 млн фунтів стерлінгів одноразово до фонду для чагосіанців;

45 млн фунтів стерлінгів на рік протягом 25 років на розвиток Маврикію.

Якщо інфляція залишатиметься нульовою протягом наступного століття, це становитиме близько 10 млрд фунтів стерлінгів за 99 років, а за умови середньої інфляції 2% Sky News вважає, що витрати можуть зрости до 30 млрд фунтів стерлінгів.

На думку Кіра Стармера, якби він не уклав угоду сьогодні, Маврикій подав би на Великобританію до міжнародних судів і, ймовірно, виграв би, запровадивши додаткові штрафи.