Нетаньягу заявив, що кампанія проти Ірану «ще не завершена»

Втім, за його словами, вже можна говорити про «історичні досягнення».

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що кампанія проти Ірану «ще не завершена», але вже можна говорити про «історичні досягнення». Про це повідомляє Times of Israel. 

У відеозверненні він наголосив: «Кампанія проти Ірану не закінчена, але ми вже можемо чітко сказати — ми маємо історичні досягнення».

Показуючи карту Близького Сходу з позначеною червоним «іранською віссю», Нетаньягу заявив, що «вони хотіли задушити нас, а ми душимо їх».

 

«Ми завдали їм удару, але нам ще є що зробити», — додав він.

Нетаньягу також сказав, що значну частину свого життя присвятив тому, щоб не допустити створення Іраном ядерної зброї, зокрема санкціонував таємні операції для уповільнення цієї програми та попереджав світ про загрозу. «Але світ не хотів чути», — зазначив він.

За його словами, Ізраїль «зламав бар’єр страху», завдавши удару по Ірану в червні минулого року.

Водночас він непрямо розкритикував ізраїльські розвідувальні служби — і знову зняв із себе відповідальність — за напад під проводом ХАМАС 7 жовтня 2023 року, заявивши, що «цього разу точна розвідінформація надійшла до нього вчасно».

