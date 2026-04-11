Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Штрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
уточненоШтрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Відео​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Міністр збройних сил Британії: Україна може відіграти корисну роль у забезпеченні безпеки в Ормузькій протоці

Посадовець відзначив українські дронові технології як одні з найкращих у світі. Він закликав Україну пришвидшити експорт своїх передових технологій. 

Міністр збройних сил Великої Британії Алістер Карнс
Фото: скріншот

Міністр збройних сил Великої Британії Алістер Карнс заявив, що Україна може відіграти корисну роль у міжнародних зусиллях із забезпечення безпеки в Ормузькій протоці, передає Reuters

Британія цього місяця організувала обговорення за участі понад 30 країн щодо відновлення судноплавства через протоку на тлі іранської блокади, яка обмежила постачання нафти до світової економіки після ударів США та Ізраїлю по Ірану.

Президент Володимир Зеленський цього тижня заявив, що Київ брав участь у консультаціях щодо захисту судноплавства, спираючись на досвід чотирьох років війни з Росією. Україна вже направила понад 200 експертів на Близький Схід, де вони збивали іранські далекобійні дрони.

Міністр Карнс під час візиту до Києва в п’ятницю заявив, що Україна має одні з найкращих у світі технологій, створених під час війни, які можуть бути корисними на Близькому Сході — від протидії “шахедам” до операцій у районі Ормузької протоки.

Карнс, який до обрання до парламенту два роки тому служив полковником у британській армії, зазначив, що його візит покликаний підтвердити: війна в Україні залишається головним пріоритетом Великої Британії у сфері оборони та безпеки.

Він також применшив напруження всередині НАТО після критики президента США Дональд Трамп на адресу європейських союзників за їхню неучасть у війні з Іраном, наголосивши, що альянс залишається «основою нашої безпеки».

Карнс заявив, що відбувається «революція у військовій справі», і підкреслив необхідність швидше впроваджувати нові технології. За його словами, Велика Британія фінансує, навчає та забезпечує Україну військовими можливостями, але водночас може багато чого навчитися з українських інновацій на полі бою, зокрема у сфері дронів, роботи з даними та штучного інтелекту.

Він закликав Україну пришвидшити експорт своїх передових технологій, щоб зайняти частку глобального ринку, поки інші країни не наздогнали, а також посилити співпрацю з союзниками по НАТО.

Україна видала перші експортні ліцензії у лютому. Київ розраховує залучити кошти для розширення оборонної промисловості та використовувати озброєння як дипломатичний інструмент у відносинах із союзниками.

Водночас деякі представники індустрії критикують затримки з видачею ліцензій і попереджають про ризик втратити можливості, що відкрилися на тлі війни з Іраном.

«Україні потрібно пришвидшити експортні спроможності. Я все ще вважаю, що найкращі системи створюються в Україні, але решта світу наздоганяє», — сказав Карнс.

У Великій Британії вже працює підприємство з виробництва українських дронів-перехоплювачів, яке розпочало виробництво у лютому. Інша компанія з українським корінням і штаб-квартирою у Великій Британії — UForce — виробляє морський дрон “Магура”.

Читайте також
