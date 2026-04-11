Міністр збройних сил Британії: Україна може відіграти корисну роль у забезпеченні безпеки в Ормузькій протоці

Посадовець відзначив українські дронові технології як одні з найкращих у світі. Він закликав Україну пришвидшити експорт своїх передових технологій.

Міністр збройних сил Великої Британії Алістер Карнс заявив, що Україна може відіграти корисну роль у міжнародних зусиллях із забезпечення безпеки в Ормузькій протоці, передає Reuters.

Британія цього місяця організувала обговорення за участі понад 30 країн щодо відновлення судноплавства через протоку на тлі іранської блокади, яка обмежила постачання нафти до світової економіки після ударів США та Ізраїлю по Ірану.

Президент Володимир Зеленський цього тижня заявив, що Київ брав участь у консультаціях щодо захисту судноплавства, спираючись на досвід чотирьох років війни з Росією. Україна вже направила понад 200 експертів на Близький Схід, де вони збивали іранські далекобійні дрони.

Міністр Карнс під час візиту до Києва в п’ятницю заявив, що Україна має одні з найкращих у світі технологій, створених під час війни, які можуть бути корисними на Близькому Сході — від протидії “шахедам” до операцій у районі Ормузької протоки.

Карнс, який до обрання до парламенту два роки тому служив полковником у британській армії, зазначив, що його візит покликаний підтвердити: війна в Україні залишається головним пріоритетом Великої Британії у сфері оборони та безпеки.

Він також применшив напруження всередині НАТО після критики президента США Дональд Трамп на адресу європейських союзників за їхню неучасть у війні з Іраном, наголосивши, що альянс залишається «основою нашої безпеки».

Карнс заявив, що відбувається «революція у військовій справі», і підкреслив необхідність швидше впроваджувати нові технології. За його словами, Велика Британія фінансує, навчає та забезпечує Україну військовими можливостями, але водночас може багато чого навчитися з українських інновацій на полі бою, зокрема у сфері дронів, роботи з даними та штучного інтелекту.

Він закликав Україну пришвидшити експорт своїх передових технологій, щоб зайняти частку глобального ринку, поки інші країни не наздогнали, а також посилити співпрацю з союзниками по НАТО.

Україна видала перші експортні ліцензії у лютому. Київ розраховує залучити кошти для розширення оборонної промисловості та використовувати озброєння як дипломатичний інструмент у відносинах із союзниками.

Водночас деякі представники індустрії критикують затримки з видачею ліцензій і попереджають про ризик втратити можливості, що відкрилися на тлі війни з Іраном.

«Україні потрібно пришвидшити експортні спроможності. Я все ще вважаю, що найкращі системи створюються в Україні, але решта світу наздоганяє», — сказав Карнс.

У Великій Британії вже працює підприємство з виробництва українських дронів-перехоплювачів, яке розпочало виробництво у лютому. Інша компанія з українським корінням і штаб-квартирою у Великій Британії — UForce — виробляє морський дрон “Магура”.