​Трамп заявив, що США почали «процес очищення» Ормузької протоки

За його словами, Штати «роблять послугу країнам усього світу».

Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати почали «процес очищення» Ормузької протоки.

Він написав у своїй соцмережі TruthSocial, що іранські мінні загороджувальні кораблі «лежать на дні моря», і всі повітряні та морські сили іранської армії ослаблені, а ракети та дрони «в основному знищені».

За словами Трампа, в Ірану лишилась лише «загроза, що корабель може натрапити на одну з їхніх морських мін», які, «лежать на дні моря разом з усіма 28 їхніми мінними загороджувальними суднами».

«Зараз ми починаємо процес очищення Ормузької протоки як послугу країнам усього світу, включаючи Китай, Японію, Південну Корею, Францію, Німеччину та багато інших. Неймовірно, але у них немає ні сміливості, ні волі, щоб виконати цю роботу самостійно», – йдеться у його повідомленні. 

Американський лідер зазначив також, що «порожні судна з нафтою з багатьох країн прямують до Сполучених Штатів Америки, щоб ЗАВАНТАЖИТИСЯ нафтою».

  • Перед цим видання Axios написало, що кілька кораблів ВМС США перетнули Ормузьку протоку.
