Reuters: у Лондоні затримали понад 500 протестувальників через акцію на підтримку пропалестинської групи Palestine Action

У Лондоні поліція затримала понад 500 людей під час масової акції протесту на підтримку пропалестинської групи Palestine Action, діяльність якої раніше була заборонена у Великій Британії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на правоохоронців.

За інформацією поліції, загалом було затримано 523 особи. Усім їм інкримінують участь у демонстрації на підтримку організації, яка підпадає під заборону.

Це була перша масштабна акція після рішення Високого суду Лондона, який у лютому визнав незаконною заборону, що класифікувала Palestine Action як терористичну організацію.

Під час протесту учасники тримали плакати, розмахували палестинськими прапорами, а деякі були одягнені у традиційні чорно-білі палестинські хустки (кефії).

Групу Palestine Action заборонили після серії гучних акцій проти британських оборонних компаній, пов’язаних з Ізраїлем. Активісти блокували входи до підприємств та обливали їх червоною фарбою, символізуючи протест проти військової співпраці.

"Palestine Action" входить до числа груп, які регулярно атакують оборонні фірми та інші компанії у Великій Британії, пов'язані з Ізраїлем.