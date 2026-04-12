​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Відео​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Reuters: у Лондоні затримали понад 500 протестувальників через акцію на підтримку пропалестинської групи Palestine Action

Групу Palestine Action у Великій Британії заборонили у липні 2025 року.

Фото: EPA/UPG

У Лондоні поліція затримала понад 500 людей під час масової акції протесту на підтримку пропалестинської групи Palestine Action, діяльність якої раніше була заборонена у Великій Британії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на правоохоронців.

За інформацією поліції, загалом було затримано 523 особи. Усім їм інкримінують участь у демонстрації на підтримку організації, яка підпадає під заборону.

Це була перша масштабна акція після рішення Високого суду Лондона, який у лютому визнав незаконною заборону, що класифікувала Palestine Action як терористичну організацію.

Під час протесту учасники тримали плакати, розмахували палестинськими прапорами, а деякі були одягнені у традиційні чорно-білі палестинські хустки (кефії).

Групу Palestine Action заборонили після серії гучних акцій проти британських оборонних компаній, пов’язаних з Ізраїлем. Активісти блокували входи до підприємств та обливали їх червоною фарбою, символізуючи протест проти військової співпраці. 

"Palestine Action" входить до числа груп, які регулярно атакують оборонні фірми та інші компанії у Великій Британії, пов'язані з Ізраїлем.

  • 5 липня 2024 року британський парламент визнав Palestine Action терористичною організацією. Відтоді будь-яка підтримка руху (словесна, фінансова чи організаційна) стала кримінальним правопорушенням.
Читайте також
