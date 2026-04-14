Через російські атаки сьогодні є знеструмлення у шести областях

Станом на ранок 14 квітня унаслідок ворожих атак на енергетичну інфраструктуру є знеструмлені споживачі в Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Харківській областях.

Як повідомили в Укренерго, скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Через відключення високовольтної лінії, що живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію, ЗАЕС перейшла на роботу від дизель-генераторів. Це вже 13-те повне знеструмлення станції від початку повномасштабної війни. Причини відключення лінії наразі з’ясовують.

Споживання електроенергії зросло і сьогодні, 14 квітня, станом на 09:30, його рівень був на 5,3% вищим, ніж в цей час у понеділок. Причина змін – відновлення активної виробничої діяльності після великодніх вихідних.

Вчора, 13 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 7,4% нижчим, ніж максимум попереднього робочого, тобто у п’ятницю, 10 квітня. Причина – підвищення температури повітря у всіх регіонах України. Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. При цьому, зберігається необхідність в ощадливому споживанні у вечірній час. Тому українців просять обмежити користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

В Укренерго попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.