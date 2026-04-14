Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Через російські атаки сьогодні є знеструмлення у шести областях

Українців просять обмежити користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

Ілюстративне фото
Фото: Міністерство енергетики України

Станом на ранок 14 квітня унаслідок ворожих атак на енергетичну інфраструктуру є знеструмлені споживачі в Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Харківській областях. 

Як повідомили в Укренерго, скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів. 

Через відключення високовольтної лінії, що живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію, ЗАЕС перейшла на роботу від дизель-генераторів. Це вже 13-те повне знеструмлення станції від початку повномасштабної війни. Причини відключення лінії наразі з’ясовують. 

Споживання електроенергії зросло і сьогодні, 14 квітня, станом на 09:30, його рівень був на 5,3% вищим, ніж в цей час у понеділок. Причина змін – відновлення активної виробничої діяльності після великодніх вихідних. 

Вчора, 13 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 7,4% нижчим, ніж максимум попереднього робочого, тобто у п’ятницю, 10 квітня. Причина – підвищення температури повітря у всіх регіонах України. Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. При цьому, зберігається необхідність в ощадливому споживанні у вечірній час. Тому українців просять обмежити користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

В Укренерго попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.

﻿
Читайте також
