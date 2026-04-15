Відомо про шістьох поранених та одного загиблого.

Російські окупанти атакували місто Одеса, зафіксовано влучання у дев'ятиповерхівку.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

"Ворог знову атакував наше місто. Попередньо є влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок. На місце виїхали рятувальники та екстрені служби", – зазначає він.

"На жаль, щойно один з постраждалих помер. Лікарі робили усе можливе, але травми виявилися несумісними з життям. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Всього кількість постраждалих зросла до 6", – повідомив Лисак.

Очільник ОВА Олег Кіпер додає, що внаслідок удару ворожого безпілотника по житловому будинку пошкоджено квартири на 5-7-му поверсі будинку, виникла пожежа.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Також в ОВА додали, що ще один ворожий удар зафіксовано по цивільній інфраструктурі у Березівському районі області. Внаслідок удару безпілотника пошкоджено дах приватного житлового будинку. На прибудинковій території виникла пожежа, яка вже ліквідована рятувальниками.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.