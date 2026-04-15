Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували девʼятиповерхівку в Одесі, є жертви (доповнено)

Відомо про шістьох поранених та одного загиблого.

Росіяни атакували девʼятиповерхівку в Одесі, є жертви (доповнено)
наслідки атаки РФ
Фото: Одеська МВА

Російські окупанти атакували місто Одеса, зафіксовано влучання у дев'ятиповерхівку. 

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

"Ворог знову атакував наше місто. Попередньо є влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок. На місце виїхали рятувальники та екстрені служби", – зазначає він.

"На жаль, щойно один з постраждалих помер. Лікарі робили усе можливе, але травми виявилися несумісними з життям. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Всього кількість постраждалих зросла до 6", – повідомив Лисак.

Фото: Одеська МВА

Очільник ОВА Олег Кіпер додає, що внаслідок удару ворожого безпілотника по житловому будинку пошкоджено квартири на 5-7-му поверсі будинку, виникла пожежа. 

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Також в ОВА додали, що ще один ворожий удар зафіксовано по цивільній інфраструктурі у Березівському районі області. Внаслідок удару безпілотника пошкоджено дах приватного житлового будинку. На прибудинковій території виникла пожежа, яка вже ліквідована рятувальниками. 

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

