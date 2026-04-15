Гілі: за останні чотири місяці війни в Україні РФ втрачала більше військ, ніж мобілізувала

Кремль розраховує на втому союзників України та зменшення міжнародної підтримки.

Росія протягом останніх чотирьох місяців зазнає більших втрат на війні проти України, ніж здатна мобілізувати.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі на пресконференції після 34-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Берліні, пише "Інтерфакс.Україна".

Він наголосив, що попри спроби Кремля створити враження переваги на полі бою, реальна ситуація свідчить про інше.

«Путін хоче, щоб світ думав, що його війська набрали непереможний імпульс. Але протягом чотирьох місяців поспіль Росія втрачала більше військ, ніж набирала», — заявив Гілі.

За словами міністра, російський лідер Володимир Путін намагається переконати міжнародну спільноту в тому, що Україна не має іншого вибору, окрім як піти на поступки. Водночас Гілі підкреслив, що українські сили демонструють ефективні дії на фронті.

«Саме українці проводять успішні контратаки по всій лінії фронту останніми тижнями», — зазначив він.

Очільник британського оборонного відомства також застеріг, що Кремль розраховує на втому союзників України та зменшення міжнародної підтримки. Втім, за його словами, цього не станеться.

«Наша підтримка залишається непохитною. Ми продовжимо підтримувати Україну, тиснути на Путіна та допоможемо забезпечити тривалий мир», — підсумував Гілі.