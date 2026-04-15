Трамп заявив, що відкриває Ормузьку протоку "назавжди", і що Китай обіцяв не постачати зброю Ірану

Президент США Дональд Трамп обмінявся листами із китайським лідером Сі Цзіньпіном на тему війни проти Ірану. За словами американського президента в розмові з Fox Business, Сі запевнив його, що КНР не постачає Ірану озброєння.

За даними джерел журналістів NBC, Китай планує надати Ірану нові засоби протиповітряної оборони в наступні тижні. Трамп у дописі 15 квітня сказав, що Китай "погодився не надсилати зброю до Ірану".

Китай "дуже щасливий, що я назавжди відкриваю Ормузьку протоку", цитують президента NBC News.

"Я роблю це для них, а також – для світу. Ця ситуація більше ніколи не повториться. Вони погодилися не надсилати зброї до Ірану", – написав Трамп у соцмережах, додавши, що відвідає Китай у найближчі тижні.

Блокада іранських портів триває з понеділка. США сказали, що перешкоджатимуть проходженню усіх кораблів, що прямують звідти або туди. При цьому судна, що не заходили до іранських портів або не мають наміру цього зробити можуть вільно пересуватися.

Ці заходи США застосували у відповідь на відсутність бажаного результату на переговорах. Де саме розміщені американські кораблі-перехоплювачі – невідомо, писала BBC. Ймовірно, американці використовують розвідувальні та супутникові дані, аби відслідкувати рух кожного судна, що має намір пройти Ормузькою протокою.

Трамп казав, що блокада іранських портів зробить неможливим до 90 % торгівлі Ірану, зокрема нафтою.