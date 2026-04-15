В Індійському океані затонув човен з мігрантами, зникло 250 людей

Траулер, який виплив з Бангладеш і прямував до Малайзії “затонув через сильний вітер, бурхливе море та переповненість”.

Рохінджа ризикують життям у морі, щоб втекти з таборів біженців у Бангладеш

Близько 250 рохінджа та бангладешців, включно з дітьми, зникли безвісти після того, як їхній човен перекинувся минулого тижня в Андаманському морі на північному сході Індійського океану.

Про це повідомляє BBC з посиланням на дані ООН.

Берегова охорона повідомила, що незрозуміло, коли човен перекинувся. Але 9 квітня судно під прапором Бангладеш врятувало дев'ятьох людей, які “чіплялися за бочки та дерев'яні уламки”, щоб залишитися на плаву.