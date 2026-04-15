В Індійському океані затонув човен з мігрантами, зникло 250 людей

Близько 250 рохінджа та бангладешців, включно з дітьми, зникли безвісти після того, як їхній човен перекинувся минулого тижня в Андаманському морі на північному сході Індійського океану.
Про це повідомляє BBC з посиланням на дані ООН.
Траулер, який виплив з Бангладеш і прямував до Малайзії “затонув через сильний вітер, бурхливе море та переповненість”.
Берегова охорона повідомила, що незрозуміло, коли човен перекинувся. Але 9 квітня судно під прапором Бангладеш врятувало дев'ятьох людей, які “чіплялися за бочки та дерев'яні уламки”, щоб залишитися на плаву.
- Сотні тисяч рохінджа, однієї з численних етнічних меншин М’янми, тікають через кордон до Бангладеш після смертельних репресій у 2017 році.
- Уряд М'янми, країни з буддійською більшістю, відмовляє рохінджа у громадянстві.
- Однак погані умови життя в Бангладеш також спонукали деяких рохінджа здійснювати небезпечні подорожі на переповнених суднах до Малайзії, мусульманської країни, яку деякі вважають безпечним притулком у регіоні.