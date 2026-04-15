Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
ГоловнаСвіт

В Індійському океані затонув човен з мігрантами, зникло 250 людей

Траулер, який виплив з Бангладеш і прямував до Малайзії “затонув через сильний вітер, бурхливе море та переповненість”.

Рохінджа ризикують життям у морі, щоб втекти з таборів біженців у Бангладеш
Фото: EPA/UPG

Близько 250 рохінджа та бангладешців, включно з дітьми, зникли безвісти після того, як їхній човен перекинувся минулого тижня в Андаманському морі на північному сході Індійського океану.

Про це повідомляє BBC з посиланням на дані ООН.

Берегова охорона повідомила, що незрозуміло, коли човен перекинувся. Але 9 квітня судно під прапором Бангладеш врятувало дев'ятьох людей, які “чіплялися за бочки та дерев'яні уламки”, щоб залишитися на плаву.

  • Сотні тисяч рохінджа, однієї з численних етнічних меншин М’янми, тікають через кордон до Бангладеш після смертельних репресій у 2017 році.
  • Уряд М'янми, країни з буддійською більшістю, відмовляє рохінджа у громадянстві.
  • Однак погані умови життя в Бангладеш також спонукали деяких рохінджа здійснювати небезпечні подорожі на переповнених суднах до Малайзії, мусульманської країни, яку деякі вважають безпечним притулком у регіоні.
Читайте також
