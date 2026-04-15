Politico: послаблення санкції США проти нафти Росії завершилося

Американські санкції проти російської нафти повертаються у повному обсязі після того, як Дональд Трамп послабив їх, прагнучи зменшити вплив війни на Близькому Сході. Однак шляхи обходу обмежень все ще залишаються, пише Politico.

Аж до 11 квітня було неясно, чи послаблення санкцій справді закінчиться. Старша членкиня Комітету Сенату з міжнародних відносин від опозиції Жанна Шагін (демократка, Нью-Гемпшир), лідер меншості в Сенаті Чак Шумер (демократ, Нью-Йорк) та старша членкиня Банківського комітету Сенату від опозиції Елізабет Воррен (демократка, Массачусетс) у п'ятницю закликали адміністрацію не продовжувати дію генеральної ліцензії Міністерства фінансів, заявивши, що вона дозволила "Росії та її пособникам" заробити понад 4 мільярди доларів.

Помічник сенатора-демократа на умовах анонімності зазначив, що адміністрація Трамп понад рік не оновлювала санкції, аби запобігти російському уникненню санкцій – як стосовно продажу нафти, так і стосовно критичних закупівель на користь воєнної машини. Міністерство фінансів не відповіло на запитання NatSec Daily щодо скасування санкцій, але послалося на виступ міністра фінансів Скотта Бессента на захист цього кроку в березні, який він назвав "вузько спрямованим короткостроковим заходом".

Він казав, що більшість прибутку Росії з нафти формується на етапі видобутку, тож дозвіл продавати нафту з суден, які вже були в дорозі, має незначний вплив. Однак помічник сенатора, який спілкувався з журналістами, вважає, що тепер Росія може збільшити завантаження нафти на судна, очікуючи чергового послаблення заходів проти неї.

Відповідальний за санкційну політику при президентові України Владислав Власюк привітав рішення Сполучених Штатів не продовжувати скасування санкцій проти Росії.

"Скорочення російських прибутків від нафти і газу є ключовим інструментом у просуванні мирних зусиль", – сказав він.

Послаблення санкцій проти Росії

13 березня Сполучені Штати послабили санкції проти Росії, дозволивши їй торгувати завантаженою до 12 березня на морські судна нафтою. Цей крок, на думку Вашингтона, мав стримати негативні наслідки американо-ізраїльської операції проти Ірану, що призвела до блокування іранськими силами Ормузької протоки і ударів по енергетиці в Перській затоці.

Україна цей крок розкритикувала, зазначивши, що саме зменшення доходу Москви від енергоресурсів є надважливим для мирних зусиль. Кількість коштів прямо пов’язана зі спроможностями окупантів продовжувати війну. Президент називав це послаблення "російським гачком".