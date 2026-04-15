Король Чарльз відмовився зустрічатися з жертвами Епштейна під час візиту у США

Активісти закликали монарха зробити символічний крок на тлі скандалу з його братом.

Король Чарльз ІІІ та королева Каміла
Фото: EPA/UPG

Букінгемський палац офіційно заперечив інформацію про те, що король Великої Британії Чарльз ІІІ під час державного візиту до США планує зустріч з жертвами злочинів Джеффрі Епштейна.

Як пише BBC, до монарха лунали заклики наважитися на такий крок через скандал з його братом Ендрю, який внаслідок зв'яків з педофілом втратив усі регалії включно з титулом принца. Проте у Лондоні вважають втручання короля негативним для самих жертв, адже це нібито може позначитися на діях правоохоронних органів і завадити судовому процесу у справі Епштейна.

Чарльз у супроводі королеви Каміли вирушить до Сполучених Штатів 27 квітня. Їхній візит розпочнеться у Вашингтоні з чаювання у Білому домі та церемонії об'їзду військ. Монарх матиме приватну зустріч із президентом Дональдом Трампом, а також виступить у Конгресі.

Згодом подружжя також відвідає Нью-Йорк та побуває у меморіалі жертв терактів 11 вересня. Після цього Чарльз, який рішуче виступає за захист навколишнього середовища, поїде до національного парку у Вірджинії, щоб зустрітися там з корінним населенням та відчути культуру Аппалачі.

  • Після початку війни США проти Ірану у Британії хотіли, щоб король скасував державний візит, але він відмовився це зробити.
Читайте також
