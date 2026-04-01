Король Чарльз відмовився скасувати державний візит до США на тлі війни проти Ірану

Букінгемський палац підтвердив, що поїздка монарха через океан відбудеться у заплановані терміни.

Незважаючи на заклики з боку політиків та громадських організацій скасувати державний візит британського короля Чарльза ІІІ до США, суверен ухвалив рішення дотримуватися визначеного графіка і поїхати до Америки у другій половині квітня.

Як пише The Guardian, незмінність планів монарха підтвердила пресслужба Букінгемського палацу. У заяві йдеться про те, що ситуація на Близькому Сході не впливає на бажання короля завітати до Дональда Трампа.

У США Чарльз у супроводі королеви Каміли візьме участь у заходах на честь 250-ої річниці незалежності країни, а також відвідає пишний прийом у Білому домі і виступить перед американським Конгресом. Окремо зазначено, що державний візит здійснюється за рекомендацією британського уряду.

Раніше низка державних діячів у Британії заявили, що вважатимуть поїдку короля до США на тлі війни проти Ірану "приниженням".