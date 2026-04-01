«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом'яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Король Чарльз відмовився скасувати державний візит до США на тлі війни проти Ірану

Букінгемський палац підтвердив, що поїздка монарха через океан відбудеться у заплановані терміни.

Король Чарльз ІІІ
Фото: EPA/UPG

Незважаючи на заклики з боку політиків та громадських організацій скасувати державний візит британського короля Чарльза ІІІ до США, суверен ухвалив рішення дотримуватися визначеного графіка і поїхати до Америки у другій половині квітня.

Як пише The Guardian, незмінність планів монарха підтвердила пресслужба Букінгемського палацу. У заяві йдеться про те, що ситуація на Близькому Сході не впливає на бажання короля завітати до Дональда Трампа.

У США Чарльз у супроводі королеви Каміли візьме участь у заходах на честь 250-ої річниці незалежності країни, а також відвідає пишний прийом у Білому домі і виступить перед американським Конгресом. Окремо зазначено, що державний візит здійснюється за рекомендацією британського уряду. 

Раніше низка державних діячів у Британії заявили, що вважатимуть поїдку короля до США на тлі війни проти Ірану "приниженням". 

Читайте також
