Під час візиту Зеленського до Німеччини підписано 10 двосторонніх документів

Під час візиту президента Володимира Зеленського до Берліна відбулося підписання 10 документів на різних рівнях.

Про це повідомляє Офіс президента.

Декларація про стратегічне партнерство закріплює перезапуск формату українсько-німецьких міжурядових консультацій на рівні президента України та Федерального канцлера Німеччини після 22-річної паузи. Також закріплений формат регулярних консультацій між міністрами оборони та закордонних справ (формат 2+2).

Угода щодо співпраці у сфері даних передбачає посилення взаємодії між Міністерствами оборони у сфері технологій, використання даних, отриманих безпосередньо в умовах бойових дій, для адаптації озброєння і військової техніки. Зафіксовано намір створити основу для обміну та використання цифрових даних із поля бою.

Спільна декларація про наміри щодо підтримки промислового відновлення та стійкості передбачає намір Німеччини надати початковий внесок у розмірі 30 млн євро на спеціальну програму допомоги українській промисловості, зокрема на зміцнення ролі німецьких виробників промислового обладнання в модернізації та відновленні промислового потенціалу України.

Імплементаційна домовленість № 2 між Федеральним міністерством оборони ФФРН та Міністерством оборони України на виконання Домовленості щодо оборонно-промислового співробітництва між Федеральним міністерством оборони Федеративної Республіки Німеччина та Міністерством оборони України від 15 жовтня 2025 року щодо спільного виробництва безпілотних систем Anubis та Seth-X-G. Вартість контракту – 281 млн євро.

Також Міністерство оборони України підписало два контракти: з американською компанією Raytheon про постачання ракет PAC-2 та з німецьким виробником зброї Diehl Defence про установки IRIS-T.

Меморандум про співробітництво між Міністерством розвитку громад та територій України й Міністерством житлово-комунального господарства, міського розвитку та будівництва Німеччини сприятиме співпраці у сфері житлово-комунального господарства. Ідеться і про відновлення регіонів, територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок російської агресії.

Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою геології та надр України й Федеральним інститутом геологічних наук та природних ресурсів Німеччини (BGR) щодо спільних зусиль у сферах геологічної розвідки критичних мінералів, геонаукових досліджень та надання експертних висновків уряду та промисловим акторам сприятиме відкриттю і розробці нових родовищ корисних копалин, висвітленню мінерального потенціалу України, залученню потенційних інвесторів, а також цифровій трансформації та впорядковуванню геологічних даних.

Спільне комюніке Українсько-німецького співробітництва у сфері мінеральних ресурсів закріплює проведення спільних досліджень та використання аналітики даних для підтримки відкриття і розробки нових родовищ критичних корисних копалин, висвітлення мінерального потенціалу України та залучення потенційних інвесторів.

Спільна декларація про наміри щодо розширення інституційного партнерства у сфері соціальної політики з огляду на поточну збройну агресію Російської Федерації проти України, потреби України, пов'язані з війною, та довгострокові вимоги ЄС між Федеральним міністерством праці та соціальних справ Німеччини та Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України передбачає продовження співпраці в усіх зазначених сферах.