Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Ізраїль та Ліван провели перші дипломатичні переговори за понад три десятиліття

Держсекретар США Рубіо виступив посередником.

Ізраїльські війська у Лівані
Фото: EPA/UPG

Ліван та Ізраїль провели перші дипломатичні переговори за понад тридцять років. Вони спрямовані на припинення бойових дій між Ізраїлем та підтримуваним Іраном угрупованням "Хезболла".

Про це пише BBC.

Державний секретар США Марко Рубіо, який виступив посередником, заявив, що це «історична можливість» покласти край впливу «Хезболли». У заяві США йдеться, що обидві сторони обговорили проведення прямих переговорів, час і місце яких будуть визначені пізніше.

За даними видання, Ліван закликав до припинення вогню та вжиття заходів для вирішення гуманітарної кризи. Між двома країнами немає дипломатичних відносин, а останні прямі переговори на високому рівні відбулися ще у 1993 році.

Після переговорів США заявили, що Ізраїль та Ліван домовилися працювати над зменшенням впливу "Хезболли".

Як повідомляє BBC, можливості ліванського уряду протистояти "Хезболлі" обмежені. Перед переговорами  член "Хезболли" заявив, що вона не дотримуватиметься жодного врегулювання, узгодженого у Вашингтоні.

  • "Хезболла" - добре озброєне та складне ополчення, засноване в 1982 році, має величезний вплив на переважно шиїтському півдні Лівану, а також у південних передмістях його столиці Бейрута. Політики, пов'язані з групою, також обіймають дві посади в уряді на рівні кабінету міністрів.
  • Їхні стосунки з центральним урядом Лівану стали дедалі напруженішими після того, як угруповання вирішило втрутитися у війну між Ізраїлем та Іраном.

Раніше, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявляв, що у Лівані не діє жодне перемир'я, а ізраїльська армія буде продовжувати з усією силою атакувати об'єкти терористів "Хезболли".

