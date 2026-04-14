Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Зеленський: Україна поки не отримала підтвердження конкретної дати приїду американської делегації

«Ми чекаємо на них у будь-який день, коли вони будуть готові», - сказав президент.

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна наразі не отримувала від США підтвердження конкретної дати приїзду делегації щодо переговорів.

Про це Володимир Зеленський сказав у виступі перед журналістами у Норвегії під час зустрічі з главою норвезького уряду Йонасом Гар Стере.

«Ми поки не отримали підтвердження щодо конкретної дати їхнього приїзду. Під час нашої розмови у форматі відеоконференції на початку квітня мені повідомили, що візит може відбутися в перших числах місяця. У нас із ними відбулася позитивна розмова, до якої була залучена вся моя команда. Вони підтвердили свій намір приїхати. Я вважаю, що це буде справедливим кроком, адже вони багато разів відвідували Москву», - сказав Зеленський.

Він наголосив, що такий візит став би для українців «надзвичайно важливим сигналом». 

«Саме тому ми чекаємо на них у будь-який день, коли вони будуть готові. Ймовірно, зараз їхня увага все ще зосереджена на Ірані та ситуації на Близькому Сході. Проте для нас у будь-якому разі критично важливо продовжувати діалог як з американською стороною, так і з європейцями, а також вести тристоронні переговори за участі росіян задля пошуку рішень», - наголосив Зеленський.

  • Глава ОПУ Кирило Буданов повідомляв, що до Києва цього місяця очікують візит американської делегації на чолі зі спецпредставником Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Планувалося, що вони прибудуть після Великодня.
Читайте також
