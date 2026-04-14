Зеленський: Україна поки не отримала підтвердження конкретної дати приїду американської делегації

Україна наразі не отримувала від США підтвердження конкретної дати приїзду делегації щодо переговорів.

Про це Володимир Зеленський сказав у виступі перед журналістами у Норвегії під час зустрічі з главою норвезького уряду Йонасом Гар Стере.

«Ми поки не отримали підтвердження щодо конкретної дати їхнього приїзду. Під час нашої розмови у форматі відеоконференції на початку квітня мені повідомили, що візит може відбутися в перших числах місяця. У нас із ними відбулася позитивна розмова, до якої була залучена вся моя команда. Вони підтвердили свій намір приїхати. Я вважаю, що це буде справедливим кроком, адже вони багато разів відвідували Москву», - сказав Зеленський.

Він наголосив, що такий візит став би для українців «надзвичайно важливим сигналом».

«Саме тому ми чекаємо на них у будь-який день, коли вони будуть готові. Ймовірно, зараз їхня увага все ще зосереджена на Ірані та ситуації на Близькому Сході. Проте для нас у будь-якому разі критично важливо продовжувати діалог як з американською стороною, так і з європейцями, а також вести тристоронні переговори за участі росіян задля пошуку рішень», - наголосив Зеленський.