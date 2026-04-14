Сибіга обговорив із Каллас розблокування 90 млрд євро для України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив із з головою дипломатії ЄС Каєю Каллас розблокування 90 млрд євро для України.
Про це глава МЗС написав у соцмережі Х.
«Дуже гарна розмова з моїм другом і колегою Каєю Каллас. Скоординували наші майбутні зобов'язання, щоб зберегти узгодженість наших спільних зусиль у наступні тижні. Ми обговорили європейський порядок денний та необхідність збереження єдності та імпульсу у просуванні ключових рішень, що зміцнюють нашу спільну безпеку та стійкість», – написав Сибіга.
Політики також обмінялися думками щодо результатів виборів в Угорщині та їхнього впливу на міцність Європи.
«Я наголосив на важливості розблокування кредиту в розмірі 90 мільярдів євро для забезпечення подальшої підтримки України та захисту Європи від російської загрози», – зазначив він.
Крім цього, вони дійшли згоди щодо важливості скоординованих міжнародних зусиль для забезпечення стабільності на Близькому Сході та наголосили на необхідності захисту цивільного населення та недопущення подальшої ескалації.
