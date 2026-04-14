Сибіга обговорив із Каллас розблокування 90 млрд євро для України

Також політики обговорили результати виборів в Угорщині. 

Сибіга обговорив із Каллас розблокування 90 млрд євро для України
Андрій Сибіга та Кая Каллас, ілюстративне фото
Фото: Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив із з головою дипломатії ЄС Каєю Каллас розблокування 90 млрд євро для України.

Про це глава МЗС написав у соцмережі Х.

«Дуже гарна розмова з моїм другом і колегою Каєю Каллас. Скоординували наші майбутні зобов'язання, щоб зберегти узгодженість наших спільних зусиль у наступні тижні. Ми обговорили європейський порядок денний та необхідність збереження єдності та імпульсу у просуванні ключових рішень, що зміцнюють нашу спільну безпеку та стійкість», – написав Сибіга.

Політики також обмінялися думками щодо результатів виборів в Угорщині та їхнього впливу на міцність Європи. 

«Я наголосив на важливості розблокування кредиту в розмірі 90 мільярдів євро для забезпечення подальшої підтримки України та захисту Європи від російської загрози», – зазначив він. 

Крім цього, вони дійшли згоди щодо важливості скоординованих міжнародних зусиль для забезпечення стабільності на Близькому Сході та наголосили на необхідності захисту цивільного населення та недопущення подальшої ескалації.

  • Європейська комісія розпочала перемовини з переможцем парламентських виборів в Угорщині Петером Мадяром щодо розблокування 35 мільярдів євро заморожених коштів Євросоюзу. Зокрема одним із ключових рішень зазначається припинення опору Будапешта кредиту для України на 90 мільйонів євро та 20-ому пакету санкцій проти Росії.
﻿
