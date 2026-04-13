Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Все погано, але надії немає
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ГоловнаСуспільствоПодії

В МЗС відкрили оновлену експозицію українських озброєнь

Україна вже виготовляє більше половини зброї, яка використовується на фронті.

Відкриття виставки українських озброєнь
Фото: МЗС

В МЗС України відкрили оновлену виставку українських озброєнь, дронів та техніки з нагоди Дня працівника оборонно-промислового комплексу України. 

Про це повідомили в українському МЗС.

"Оновлена експозиція в МЗС є демонстрацією зростаючої спроможності українського ОПК та його внеску у глобальну безпеку. Кожен представлений зразок є аргументом того, що Україна вже сьогодні розвиває сучасні технологічні рішення, які працюють не лише на захист України, а й доводять свою ефективність на глобальному рівні, зокрема у регіоні Затоки", - заявив Андрій Сибіга.

 Учасниками експозиції стали державні підприємства Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" та приватні виробники, що представили власні продукти.

Серед іншого, експонується крилата ракета Нептун, яка уразила крейсер Москва, протитанковий ракетний комплекс "Стугна-М", крилата ракета FP-5 "Фламінго", дрони-перехоплювачі, НРК та безпілотники різних типів.

Як повідомили в МЗС, Україна вже виробляє більше половини зброї, яка використовується на фронті, а в оборонній індустрії працюють понад 400 тисяч людей.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies