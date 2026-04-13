Україна вже виготовляє більше половини зброї, яка використовується на фронті.

В МЗС України відкрили оновлену виставку українських озброєнь, дронів та техніки з нагоди Дня працівника оборонно-промислового комплексу України.

Про це повідомили в українському МЗС.

"Оновлена експозиція в МЗС є демонстрацією зростаючої спроможності українського ОПК та його внеску у глобальну безпеку. Кожен представлений зразок є аргументом того, що Україна вже сьогодні розвиває сучасні технологічні рішення, які працюють не лише на захист України, а й доводять свою ефективність на глобальному рівні, зокрема у регіоні Затоки", - заявив Андрій Сибіга.

Фото: МЗС Відкриття виставки українських озброєнь

Учасниками експозиції стали державні підприємства Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" та приватні виробники, що представили власні продукти.

Серед іншого, експонується крилата ракета Нептун, яка уразила крейсер Москва, протитанковий ракетний комплекс "Стугна-М", крилата ракета FP-5 "Фламінго", дрони-перехоплювачі, НРК та безпілотники різних типів.

Фото: МЗС України Виставка українських озброєнь

Як повідомили в МЗС, Україна вже виробляє більше половини зброї, яка використовується на фронті, а в оборонній індустрії працюють понад 400 тисяч людей.