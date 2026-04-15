Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Мадяр анонсував новий закон про ЗМІ: "Кожен угорець заслуговує на суспільне мовлення, яке транслює правду"

Майбутній прем'єр Угорщини пообіцяв призупинити новинне мовлення державних медіа, назвавши його пропагандою. 

Мадяр анонсував новий закон про ЗМІ: "Кожен угорець заслуговує на суспільне мовлення, яке транслює правду"
Петер Мадяр
Фото: EPA/UPG

Майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр збирається призупинити новинне мовлення державних засобів масової інформації через пропаганду. 

Про це він заявив в ефірі громадського радіо Kossuth, яке раніше було одним з улюблених рупорів Віктора Орбана, передає Liga.net.

"Кожен угорець заслуговує на суспільне мовлення, яке транслює правду", – сказав Мадяр, якого півтора року фактично не допускали до ефірів.

Він також заявив, що державні медіа в Угорщині роками "сіяли страх серед населення" і "перетворилися на пропагандистські листки". Водночас Мадяр наголосив, що призупинення мовлення – "не особиста помста", а необхідний крок для перезапуску системи на нових засадах.

Він також пообіцяв ухвалити новий закон про медіа та створити нову медіарегуляторну структуру.

Мадяр порівняв роботу угорських державних медіа з пропагандою часів нацистської Німеччини та Північної Кореї, звинувативши журналістів у причетності до створення системи безкарності та кумівства.

