Мадяр анонсував новий закон про ЗМІ: "Кожен угорець заслуговує на суспільне мовлення, яке транслює правду"

Майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр збирається призупинити новинне мовлення державних засобів масової інформації через пропаганду.
Про це він заявив в ефірі громадського радіо Kossuth, яке раніше було одним з улюблених рупорів Віктора Орбана, передає Liga.net.
"Кожен угорець заслуговує на суспільне мовлення, яке транслює правду", – сказав Мадяр, якого півтора року фактично не допускали до ефірів.
Він також заявив, що державні медіа в Угорщині роками "сіяли страх серед населення" і "перетворилися на пропагандистські листки". Водночас Мадяр наголосив, що призупинення мовлення – "не особиста помста", а необхідний крок для перезапуску системи на нових засадах.
Він також пообіцяв ухвалити новий закон про медіа та створити нову медіарегуляторну структуру.
Мадяр порівняв роботу угорських державних медіа з пропагандою часів нацистської Німеччини та Північної Кореї, звинувативши журналістів у причетності до створення системи безкарності та кумівства.
- 12 квітня, в Угорщині відбулися парламентські вибори. Явка виборців була рекордною за останні 20 років - 77,8%. За результатами підрахунку голосів, конституційну більшість отримала опозиційна партія "Тиса".
- Лідер "Тиси" Петер Мадяр анонсував масштабні зміни в Угорщині і закликав президента країни, вищих суддів і генерального прокурора подати у відставку. Він також пообіцяв розвиток дружніх стосунків із країнами-сусідами, зокрема, з Україною.
- Як повідомлялося, уряд Віктора Орбана звинувачували в незаконному наданні понад мільярда євро субсидій проурядовим ЗМІ.
- У вересні минулого року також повідомлялося, що в Угорщині заборонили низку українських видань, зокрема - LB.ua. Це пояснили "відповіддю" на те, що Україна заблокувала угорські проросійські ресурси Origo та Demokrata.