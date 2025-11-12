Біля узбережжя Лівії перекинувся човен з мігрантами, шукають 42 осіб

Гумовий човен з мігрантами перекинувся біля узбережжя Лівії, врятовано лише семеро з 49 пасажирів.

Про це повідомила Міжнародна організація ООН з міграції (МОМ), пише DW.

Інші 42 особи, які перебували на борту судна, зникли безвісти та вважаються загиблими.

У заяві МОМ йдеться, що 29 зниклих безвісти є громадянами Судану, вісім – Сомалі, троє – Камеруну та двоє – Нігерії. Семеро врятованих людей провели шість днів у відкритому морі після того, як судно перекинулося.

За даними ООН, четверо з тих, хто вижив, були з Судану, двоє – з Нігерії та один – з Камеруну.

Кількість нелегальних мігрантів зменшується

Раніше стало відомо, що ще один човен з мігрантами, що прямували з Лівії, перекинувся на південь від грецького острова Крит, унаслідок чого щонайменше троє людей загинули, а ще 56 врятовано.

За даними Агентства ООН у справах біженців, станом на неділю з початку 2025 року на Крит прибуло майже 16 000 мігрантів.

Сотні людей гинуть щороку, намагаючись дістатися до Європи морем з Африки.

Частка мігрантів, які обирають цей небезпечний шлях, зросла, оскільки сухопутні шляхи до Європейського Союзу, які раніше широко використовувалися, стали непрактичними через посилене спостереження та перехоплення.

Однак, згідно з вебсайтом InfoMigrants, кількість нелегальних мігрантів, що прибувають до Європейського Союзу, постійно знижується з 2024 року, і лише 240 000 осіб досягли Європи, що приблизно на 60 000 менше, ніж у попередньому році.