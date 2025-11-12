Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
ГоловнаСвіт

Біля узбережжя Лівії перекинувся човен з мігрантами, шукають 42 осіб

Сотні людей гинуть щороку, намагаючись дістатися до Європи морем з Африки.

Гумовий човен з мігрантами перекинувся біля узбережжя Лівії, врятовано лише семеро з 49 пасажирів.

Про це повідомила Міжнародна організація ООН з міграції (МОМ), пише DW.

Інші 42 особи, які перебували на борту судна, зникли безвісти та вважаються загиблими.

У заяві МОМ йдеться, що 29 зниклих безвісти є громадянами Судану, вісім – Сомалі, троє – Камеруну та двоє – Нігерії. Семеро врятованих людей провели шість днів у відкритому морі після того, як судно перекинулося.

За даними ООН, четверо з тих, хто вижив, були з Судану, двоє – з Нігерії та один – з Камеруну.

Кількість нелегальних мігрантів зменшується

Раніше стало відомо, що ще один човен з мігрантами, що прямували з Лівії, перекинувся на південь від грецького острова Крит, унаслідок чого щонайменше троє людей загинули, а ще 56 врятовано.

За даними Агентства ООН у справах біженців, станом на неділю з початку 2025 року на Крит прибуло майже 16 000 мігрантів.

Сотні людей гинуть щороку, намагаючись дістатися до Європи морем з Африки.

Частка мігрантів, які обирають цей небезпечний шлях, зросла, оскільки сухопутні шляхи до Європейського Союзу, які раніше широко використовувалися, стали непрактичними через посилене спостереження та перехоплення.

Однак, згідно з вебсайтом InfoMigrants, кількість нелегальних мігрантів, що прибувають до Європейського Союзу, постійно знижується з 2024 року, і лише 240 000 осіб досягли Європи, що приблизно на 60 000 менше, ніж у попередньому році.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies