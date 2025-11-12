Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
ГоловнаСвіт

Міністр інформації та телекомунікацій Сербії хоче закрити "Радіо Свобода"

Також Борис Братіна хоче закрити незалежні телеканали Nova і N1.

В уряді Сербії хочуть закрити три незалежних медіа.

Про це повідомляє видання Pink.

Міністр інформації та телекомунікацій Сербії Борис Братіна сказав, що телеканали N1 та Nova "працюють як представництва іноземних агентств". Водночас, на його думку, "Радіо Свобода" поширює антисербську пропаганду.

"N1 діє як "Радіо Вільна Європа", яке однозначно потрібно зняти з ефіру. Воно в нас було під час бомбардування 1999 року. Чи не ганьба, що одна країна дозволила б існування ЗМІ, які виступають проти своєї держави?" – наголосив міністр.

Втім, Братіна не розповів, як планує закривати телеканали, хоча й згадав певні зміни до законодавства.

В свою чергу, Незалежна асоціація журналістів Сербії назвала слова Братіни прямим ударом по свободі ЗМІ та спробою придушення плюралізму.
