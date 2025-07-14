Італія та Греція б'ють на сполох через Лівію. Рим стурбований впливом Москви у країні

Рим та Афіни заявляють про причетність Туреччини та Росії до все більшої загрози безпеці Європи з Північної Африки.

Італія та Греція б'ють на сполох через серйозні загрози європейській безпеці, що назрівають у Лівії, пише Politico. Видання зазначає, що потоки мігрантів з Лівії знову зростають.

Рим дедалі більше стурбований все більшим впливом Росії у цій нестабільній північноафриканській країні. Йдеться про постачання зброї та потенційну нову військово-морську базу в північно-східному порту Тобрук.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні назвав Лівію “надзвичайною ситуацією, яку Європа повинна вирішити разом”, але спроба ЄC досягти певного дипломатичного прогресу минулого тижня перетворилася на фарс.

Афіни відправили два військові кораблі для патрулювання узбережжя Лівії у відповідь на сплеск міграції та стратегічні побоювання щодо того, що їхній головний суперник, Туреччина, співпрацює з лівійцями, щоб розділити Середземне море на морські зони для розвідки енергоносіїв. Ці зони охоплюють води на південь від грецького острова Крит, тоді як Афіни вважають їх незаконними згідно з міжнародним морським правом.

Минулого тижня грецький уряд оголосив про запровадження жорстких нових міграційних правил на тлі сплеску прибуття людей з Лівії на Крит у розпал туристичного сезону. З початку року на Крит з країни прибуло близько 9000 осіб, більшість з них – в останні тижні, що вже майже вдвічі більше, ніж за весь 2024 рік.

Грецький уряд також зазнає критики як з боку опозиції, так і з боку власних чиновників за те, що в останні роки відмовився від вирішення лівійського питання.

Єврокомісар став "персоною нон грата"

Комісара ЄС з питань міграції Магнуса Бруннера, якого супроводжували міністри з Італії, Греції та Мальти, оголосили “персоною нон грата” в Бенгазі ‒ території східного лівійського диктатора Халіфи Хафтара. Делегацію звинуватили у невизначених “порушеннях”, і їй наказали залишити країну.

“Роль Росії в Лівії продовжує розширюватися, її використовують як центральний вузол у своїй африканській стратегії”, – попередив один дипломат ЄС. Він додав, що політично пов’язана мережа контрабанди в Лівії підтримує стратегічні зусилля Росії, допомагаючи Москві обходити санкції та використовувати міграцію як зброю.

Італія та Греція визнають, що вирішення такої складної проблеми, як Лівія – країни, яка більш ніж утричі перевищує розмір Іспанії, – вимагатиме підтримки великих союзників, таких як США та Франція. Але для Франції включення у ситуацію означатиме визнання провалів Парижу у Малі та Нігері. А Сполучені Штати більше зосереджені на Тихоокеанському регіоні.

Детальніше про роль Росії у регіоні

Нещодавно у місті Бенгаз на півночі Лівії відбулася демонстрація російської зброї під час військового параду, що показало все більшу близькість Кремля до верховного головнокомандувача Лівійської національної армії Халіфа Хафтара.

Росія хоче мати оплот у Середземномор'ї, особливо після того, як нова влада Сирії розірвала з Москвою оренду порту Тартус після падіння режиму Башара Асада. Італійський міністр Таяні регулярно попереджає, що Лівія є найімовірнішим місцем для розміщення нової військово-морської бази.

Згідно з повідомленням інформаційного агентства Agenzia Nova, Москва також хоче встановити ракетні системи на військовій базі в Себсі на півдні Лівії, яка контролюється Хафтаром, і “направити ракети на Європу”.

Багато аналітиків і дипломатів скептично ставляться до того, що “Москва вже перебуває на стадії наведення ракет на Європу з Лівії”. Але навіть без ракет Росія вже може використовувати кілька військових баз у Лівії для логістики, “які теоретично можуть вразити Європу”, – сказав старший політичний науковець Європейської ради з міжнародних відносин Артуро Варвеллі.

Досі Росія переважно використовувала лівійські бази для проведення своїх операцій у решті Африки, діючи переважно через Африканський корпус, який підтримує Міністерство оборони Росії.