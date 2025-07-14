Спецпредставник США Кіт Келлог прибув до Києва. В Офісі президента озвучили теми, які хочуть обговорити

Спецпосланець США Кіт Келлог прибув до Києва, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, який зустрічав його на вокзалі. Серед тем, які з ним хоче обговорити українська влада, є оборонні питання.

Також йтиметься про санкції і посилення співпраці двох країн. Остаточна програма візиту поки не оголошена, але раніше президент казав, що Келлог зустрінеться з представниками розвідок.

"Вітаємо в Україні спецпредставника Президента США Кіта Келлога. Оборона, зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист наших людей, посилення співпраці між Україною та США – багато тем для розмови", – прокоментував Андрій Єрмак.

Минулої п'ятниці Кіт Келлог повідомив, що збирається пробути в Україні близько тижня. Візит спецпредставника проходить на тлі "потепління" в ставлені Америки до надання Україні озброєння.

Зокрема, незабаром готуються відправити українцям "рекордний потік" зброї, обіцяв сенатор Ліндсі Грем. А також Конгрес планує нарешті ухвалити санаційний пакет проти Росії, що дозволить Дональду Трампу обкладати тарифами до 500 % ті країни, які сприяють росіянам.

Дональд Трамп після повернення до Білого дому визначив двох спецпредставників, які вели переговори від імені США з Україною і Росією. Кіт Келлог, спецпредставник з питань України і Росії, більше контактував з українською стороною, а Стів Віткофф, спецпредставник з питань Близького Сходу – з російською. Він неодноразово літав до Росії і зустрічався там із Путіним, після чого робив доволі скандальні заяви. Віткофф не вірив у те, що Росія порушила угоду не бити по енергетиці, а також натякав, що для завершення війни ключовими є питання "п'яти територій".

З часом роль Віткоффа у перемовинах на українську тему послабилася – паралель з тим, як розтало роздратування Дональда Трампа відносно росіян і ескалації ними війни. Однак його прізвище все ще лунає в контексті переговорів стосовно ситуації у Смузі Гази.

Конакти Келлога з українськими посадовцями тривали увесь час, а в червні він здійснив неочікуваний, хоча й анонсований заздалегідь візит до Білорусі на розмову з Лукашенком.