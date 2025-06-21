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Спецпосланець Трампа Келлог зустрівся з Лукашенком у Мінську

Імовірно, темою зустрічі є міжнародні питання, стуація у світі та білорусько-американські відносини. 

Спецпосланець Трампа Келлог зустрівся з Лукашенком у Мінську
Спецпосланець Трампа Кіт Келлог і Олександр Лукашенко
Фото: Скріншот відео телеграм-каналу Пул пєрвого

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог зустрівся із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Мінську 21 червня.

Про це пише білоруське відділення "Радіо свобода". 

Розмова відбулася у Палаці Незалежності за участю членів американської та білоруської делегацій.

Зазначається, що у порядку денному переговорів Лукашенка та Келлога – міжнародні питання та загальна ситуація у світі, регіональні питання, а також білорусько-американські відносини.

Як пише видання, Лукашенко сказав, що Келлог "наробив багато галасу своїм приїздом", і США та Білорусь можуть "вести нормальний діалог і говорити про справи". А Келлог відповів, що "кризи, з якими ми стикаємося, можуть різко загостритися, зростати, якщо ми не будемо мудрими та справедливими".

Лукашенко пообіцяв, що генерал буде "в повній безпеці на території Білорусі, і протягом цього часу не буде жодної ескалації не лише в Білорусі, а й навколо". 

  • Про запланований візит раніше повідомляло агентство Reuters з посиланням на чотири поінформовані джерела. За їхніми словами, візит пов'язаний з тим, що переговори про припинення вогню між Україною та Росією залишаються безрезультатними.
  • У приватній розмові Келлог назвав метою поїздки спробу "запустити знову" переговори між Росією та Україною щодо припинення війни, які, як вважають зараз в адміністрації Дональда Трампа, перебувають у глухому куті. 
  • Кіт Келлог став найвищим посадовцем США, який відвідав Білорусь за останні роки. 
  • Державний департамент та посольство Білорусі у Вашингтоні відмовилися від коментарів. Білий дім не відповів на запити про коментарі.
  • У 2020 році, під час першого терміну Дональда Трампа, державний секретар Майк Помпео відвідав Білорусь, що стало візитом найвищого рівня американського чиновника до цієї східноєвропейської країни за останні 20 років. Візит був частиною першої кампанії адміністрації Трампа з покращення відносин з Білоруссю в той час, коли відносини між Мінськом і Москвою перебували на найнижчій точці.
  • Наступник Трампа, президент-демократ Джо Байден , змінив курс після виборів у Білорусі 2020 року, які міжнародні спостерігачі засудили як невільні та несправедливі. Після виборів відбулися масові вуличні протести, які були жорстоко придушені.
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