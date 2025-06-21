Спецпосланець Трампа Келлог зустрівся з Лукашенком у Мінську

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог зустрівся із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Мінську 21 червня.

Про це пише білоруське відділення "Радіо свобода".

Розмова відбулася у Палаці Незалежності за участю членів американської та білоруської делегацій.

Зазначається, що у порядку денному переговорів Лукашенка та Келлога – міжнародні питання та загальна ситуація у світі, регіональні питання, а також білорусько-американські відносини.

Як пише видання, Лукашенко сказав, що Келлог "наробив багато галасу своїм приїздом", і США та Білорусь можуть "вести нормальний діалог і говорити про справи". А Келлог відповів, що "кризи, з якими ми стикаємося, можуть різко загостритися, зростати, якщо ми не будемо мудрими та справедливими".

Лукашенко пообіцяв, що генерал буде "в повній безпеці на території Білорусі, і протягом цього часу не буде жодної ескалації не лише в Білорусі, а й навколо".