Затонулу біля Сицилії суперяхту Майка Лінча частково витягнули із води

Рятувальні команди на Сицилії працюють над тим, щоб повністю витягнути з води суперяхту Майка Лінча, яка затонула минулого року під час шторму. Тоді загинули семеро людей, включаючи самого технологічного магната та його доньку-підлітка.

Про це пише The Guardian.

Частина судна Bayesian вже знаходиться над поверхенею води.

Протягом останніх трьох днів 56-метрове судно повільно піднімали з 50-метрової глибини, щоб закріпити сталеві підйомні стропи, стропи та обв'язки під кілем. Операцію, вартість якої становила приблизно 30 мільйонів доларів спростили після того, як у вівторок 72-метрову щоглу судна від'єднали за допомогою дистанційно керованого ріжучого інструменту та встановили на морське дно.

Вісім сталевих підйомних стропів використовувалися для підтримки корпусу у вертикальному положенні та як частина сталевої тросової підйомної системи для підйому судна. Морська вода відкачувалася з корпусу під час його підйому.

Очікується, що в неділю плавучий кран перемістить корабель до спеціальної сталевої колиски на вокзалі Терміні-Імерезе.Складну рятувальну операцію призупиняли в середині травня після того, як під час підводних робіт загинув 39-річний голландський водолаз Роб Корнеліс Марія Хейбен.

Слідчі сподіваються, що яхта дасть підказки щодо причин затоплення. Судово-медична експертиза має встановити, чи залишився один із люків відкритим, і чи кіль був неправильно піднятий.

Яхта стояла на якорі недалеко від берега поблизу порту Портічелло, у провінції Палермо, коли затонула під час сильного шторму незадовго до світанку 19 серпня 2024 року.

Двома місяцями раніше Лінча виправдали за звинуваченнями у шахрайстві в США, пов'язаними з купівлею його компанії Autonomy компанією Hewlett-Packard у 2011 році, і він організував подорож навколо Сицилії, щоб відсвяткувати це зі своєю 18-річною дочкою Ханною та дружиною Анджелою Бакарес, чия компанія володіла Bayesian.

Адвокат Кріс Морвілло з дружиною Недою, банкір Джонатан Блумер з дружиною Джуді, а також шеф-кухар яхти Рекальдо Томас також загинули під час затоплення судна. Дев'ятьох інших членів екіпажу та шістьох гостей вдалося врятувати.

Прокурори розпочали розслідування за підозрою у ненавмисному вбивстві. Капітан човна, Джеймс Катфілд з Нової Зеландії, та два британські члени екіпажу, Тім Паркер Ітон та Метью Гріффітс, перебувають під слідством. В Італії це не означає винуватості або обов'язкового висунення офіційних звинувачень.

Згідно з попереднім звітом про безпеку, опублікованим минулого місяця Відділом розслідування морських аварій (MAIB) Великої Британії, корабель міг бути вразливим до сильного вітру під час роботи з двигуном. Ці «вразливості» були невідомі ні власнику, ні екіпажу, оскільки вони не були включені до довідника з інформації про остійність на борту.У MAIB повідомили, що можливий смерч рухався в бік човнів у гавані. Судно затонуло за кілька секунд.

У вересні італійська влада звернулася з проханням про додаткову безпеку навколо затонулого судна після побоювань, що матеріали у водонепроникних сейфах на борту можуть бути цікавими для іноземних урядів.