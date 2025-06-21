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Пакистан висуває Трампа на Нобелівську премію миру 2026 року

Трамп "продемонстрував велику стратегічну далекоглядність та блискучу державну мудрість".

Пакистан висуває Трампа на Нобелівську премію миру 2026 року
Фото: EPA/UPG

Уряд Пакистану вирішив офіційно рекомендувати президента Дональда Дж. Трампа на Нобелівську премію миру 2026 року за його "рішуче дипломатичне втручання і визначальне лідерство в індійсько-пакистанській кризі".

Про це ідеться у заяві урдяу Пакистану у мережі "Х".

Пакистан відзначає "рішуче дипломатичне втручання" Трампа та як "вирішального лідерства" під час нещодавнього конфлікту між Індією та Пакистаном.

В пакистанському уряді зазначили, що Трамп "продемонстрував велику стратегічну далекоглядність та блискучу державну мудрість" у дипломатичній роботі з Ісламабадом та Нью-Делі, і це допомогло деескалювати ситуацію, а зрештою призвело до припинення вогню і запобігло "ширшому конфлікту між двома ядерними державами, який мав би катастрофічні наслідки для мільйонів людей".

"Це втручання є свідченням його ролі справжнього миротворця та його відданості вирішенню конфліктів шляхом діалогу", — йдеться в дописі.

Також у заяві згадується "щира готовність" Трампа допомогти у врегулюванні давнього конфлікту щодо Джамму і Кашміру. В Ісламабаді додають, що дипломатія Трампа під час загострення конфлікту у 2025 році демонструє "його підхід до миротворчості" та надію на подальший внесок США у стабільність у Південній Азії, на Близькому Сході, включно з ситуацією в Газі, та в контексті зростання напруженості з Іраном.

  • Посадовці Пакистану та США провели переговори на високому рівні щодо тарифів і мають на меті якомога швидше завершити торговельну угоду. Ісламабад намагається домогтися відстрочки від 29% взаємних тарифів, введених Трампом, які наразі призупинені до липня. 
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