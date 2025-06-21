Трамп не відкидає підтримку припинення вогню між Іраном та Ізраїлем

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що "за певних обставин" готовий підтримати припинення вогню у війні між Ізраїлем та Іраном.

Як пише Reuters, господар Білого дому продовжує зважувати варіанти щодо того, чи варто Сполученим Штатам приєднуватися до ударів по ісламській республіці. При цьому республіканець не хоче публічно обговорювати застосування піхоти армії США, бо стверджує, що "наземні війська - це останнє, про що б ви хотіли думати".

Трамп не надав особливої ваги зусиллям Європи щодо стримання ескалації на Близькому Сході. Президент заявив, що не вірить в успіх європейської дипломатії, бо "Іран хоче говорити не з ними, а з нами".