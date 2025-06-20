Іран: готові знову розглянути дипломатичні заходи, щойно удари Ізраїлю будуть припинені

Також Іран очікує на притягнення Ізраїлю “до відповідальності за скоєні злочини”.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі розповів, коли Тегеран повернеться до "дипломатичних заходів" щодо ядерної програми, передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Глави МЗС європейських країн закликали Іран до якнайшвидшого відновлення переговорів зі США щодо ядерної програми.

В свою чергу Аббас Аракчі зауважив, що "Іран готовий знову розглянути дипломатичні заходи, щойно агресія (Ізраїлю. – Ред.) буде припинена, а агресор – притягнутий до відповідальності за скоєні злочини".

Втім, міністр не уточнив, якої саме відповідальності очікує для Ізраїлю.

"Ми підтримуємо продовження переговорів з Великою Британією, Францією, Німеччиною та Європейським Союзом і висловлюємо готовність до нових зустрічей у найближчому майбутньому", – запевнив Аракчі.