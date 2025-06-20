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Іран: готові знову розглянути дипломатичні заходи, щойно удари Ізраїлю будуть припинені

Також Іран очікує на притягнення Ізраїлю “до відповідальності за скоєні злочини”.

Іран: готові знову розглянути дипломатичні заходи, щойно удари Ізраїлю будуть припинені
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі розповів, коли Тегеран повернеться до "дипломатичних заходів" щодо ядерної програми, передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Глави МЗС європейських країн закликали Іран до якнайшвидшого відновлення переговорів зі США щодо ядерної програми.

В свою чергу Аббас Аракчі зауважив, що "Іран готовий знову розглянути дипломатичні заходи, щойно агресія (Ізраїлю. – Ред.) буде припинена, а агресор – притягнутий до відповідальності за скоєні злочини".

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Втім, міністр не уточнив, якої саме відповідальності очікує для Ізраїлю.  

"Ми підтримуємо продовження переговорів з Великою Британією, Францією, Німеччиною та Європейським Союзом і висловлюємо готовність до нових зустрічей у найближчому майбутньому", – запевнив Аракчі.

  • У ніч проти 20 червня понад пів сотні винищувачів ВПС Ізраїлю завдали ударів по ключових військово-промислових об'єктах в Тегерані. 

  • У Тегерані ударом ізраїльського дрона вбито іранського вченого-ядерника. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що віддав наказ військовим активізувати удари по «символах режиму» в столиці Ірану з метою дестабілізації ситуації.

  • Цього року США і Іран повернулися до ядерних перемовин із іранцями. Вони були заплановані на минулий тиждень, але за дві доби до обумовленої дати свою операцію проти іранських ядерних об'єктів розпочав Ізраїль. Тегеран відмовився зустрічатися з американцями.
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