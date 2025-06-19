Сибіга: минуло рівно 100 днів, як Росія відкидає пропозицію США щодо припинення вогню

Глава МЗС України заявив, що це були 100 днів російських маніпуляцій та втрачених можливостей припинити війну.

Минуло рівно 100 днів відтоді, як Україна беззастережно прийняла мирну пропозицію США щодо повного припинення вогню, припинення вбивств та просування справжнього мирного процесу, написав сьогодні у соцмережі Х глава МЗС України Андрій Сибіга.

Він зазначив, що минуло рівно 100 днів відтоді, як Росія відкидає цей базовий перший крок до миру.

“100 днів російських маніпуляцій та втрачених можливостей припинити війну. 100 днів Росія посилює терор проти України, а не припиняє його. Україна залишається відданою миру. На жаль, Росія продовжує обирати війну, ігноруючи зусилля США щодо припинення вбивств”, – написав дипломат.

Також міністр заявив, що настав час діяти зараз і змусити Росію до миру. Мир через силу, посилення санкцій та розширені можливості для України.

Нагадаємо, у березні 2025 року, після переговорів України і США в Джидді, Київ погодився на тимчасове, 30-денне безумовне припинення вогню. Натомість Росія увесь цей час лише імітувала переговорний процес і так і не пристала на пропозицію. Втім внаслідок переговорів вдалося провести декілька обмінів полоненими та тілами загиблих.