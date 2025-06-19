Загалом за добу росіяни 36 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 504 людини, у тому числі 77 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 13 людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 18 червня росіяни поранили 13 жителів Донеччини”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 19 червня.

Покровський район. У Мирнограді поранено 2 людини. У Степах Добропільської громади пошкоджено будинок. У Шахівській громаді пошкоджено 6 будинків: 3 у Новоторецькому і 3 у Маяку.

Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено будинок. У Новостепанівці Олександрівської громади пошкоджено сільгосппідприємство. В Іллінівці пошкоджено будинок і автівку, в Довгій Балці — адмінбудівлю. У Костянтинівці пошкоджено 5 приватних будинків, адмінбудівлю, автівку і 2 лінії електропередач.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.