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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 13 людей отримали поранення

Загалом за добу росіяни 36 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 504 людини, у тому числі 77 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 13 людей отримали поранення
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 13 людей отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 18 червня росіяни поранили 13 жителів Донеччини”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 19 червня.

Покровський район. У Мирнограді поранено 2 людини. У Степах Добропільської громади пошкоджено будинок. У Шахівській громаді пошкоджено 6 будинків: 3 у Новоторецькому і 3 у Маяку.

Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено будинок. У Новостепанівці Олександрівської громади пошкоджено сільгосппідприємство. В Іллінівці пошкоджено будинок і автівку, в Довгій Балці — адмінбудівлю. У Костянтинівці пошкоджено 5 приватних будинків, адмінбудівлю, автівку і 2 лінії електропередач.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.
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