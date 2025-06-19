На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 13 людей отримали поранення.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
“За 18 червня росіяни поранили 13 жителів Донеччини”, – йдеться у повідомленні.
Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 19 червня.
Покровський район. У Мирнограді поранено 2 людини. У Степах Добропільської громади пошкоджено будинок. У Шахівській громаді пошкоджено 6 будинків: 3 у Новоторецькому і 3 у Маяку.
Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено будинок. У Новостепанівці Олександрівської громади пошкоджено сільгосппідприємство. В Іллінівці пошкоджено будинок і автівку, в Довгій Балці — адмінбудівлю. У Костянтинівці пошкоджено 5 приватних будинків, адмінбудівлю, автівку і 2 лінії електропередач.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.