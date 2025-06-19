Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Суми за три дні?
Суми за три дні?
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
ГоловнаСуспільствоВійна

У Харківській області окупанти пошкодили будинки і ліцей

Постраждалих внаслідок обстрілів немає.  

У Харківській області окупанти пошкодили будинки і ліцей
Наслідки російського обстрілу, ілюстративне фото
Фото: ДСНС Харківщини

Упродовж доби російська армія на Харківщині пошкодила будинки та будівлю ліцею. Постраждалих унаслідок атак немає. 

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. 

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 41 некеровану авіаційну ракету;
  • 5 КАБ;
  • 2 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Шахед»;
  • 3 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (с. Івашки);
  • у Куп'янському районі пошкоджено 3 приватні будинки (м. Куп'янськ);
  • у Лозівському районі пошкоджено будівлю ліцею (м. Лозова).

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 8 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Кам’янки, Липців та Довгенького.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямку Степової Новоселівки та поблизу Загризового.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies