У Харківській області окупанти пошкодили будинки і ліцей

Упродовж доби російська армія на Харківщині пошкодила будинки та будівлю ліцею. Постраждалих унаслідок атак немає.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 41 некеровану авіаційну ракету;
- 5 КАБ;
- 2 БпЛА типу «Герань-2»;
- 1 БпЛА типу «Шахед»;
- 3 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (с. Івашки);
- у Куп'янському районі пошкоджено 3 приватні будинки (м. Куп'янськ);
- у Лозівському районі пошкоджено будівлю ліцею (м. Лозова).
На Південно-Слобожанському напрямку ворог 8 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Кам’янки, Липців та Довгенького.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямку Степової Новоселівки та поблизу Загризового.
- На Харківщині підірвалося авто піротехніків ДСНС.