Уночі ворог атакував Україну 104 дронами. Є влучання в 6 локаціях, більшість БпЛА збили

У ніч на четвер, 19 червня, Росія атакувала 104-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Чауда – Крим. Зафіксовано влучання в шести локаціях, більшість ворожих засобів збили.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Про це повідомили Повітряні сили.
"Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 88 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 40 – збито вогневими засобами ураження, 48 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ", – йдеться у повідомленні.