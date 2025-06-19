Уночі ворог атакував Україну 104 дронами. Є влучання в 6 локаціях, більшість БпЛА збили

У ніч на четвер, 19 червня, Росія атакувала 104-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Чауда – Крим. Зафіксовано влучання в шести локаціях, більшість ворожих засобів збили.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Про це повідомили Повітряні сили.

Фото: Повітряні сили в Telegram Результати відбиття атаки 19 червня

"Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 88 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 40 – збито вогневими засобами ураження, 48 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ", – йдеться у повідомленні.