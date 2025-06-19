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Викрили підприємця, який привласнив 35 млн грн, виділених на закупівлю товарів для військових

На ці гроші мали закупити квадрокоптери, прилади нічного бачення та інші товари спеціального призначення.

Викрили підприємця, який привласнив 35 млн грн, виділених на закупівлю товарів для військових
Підприємець, якому вручили підозру
Фото: Офіс генпрокурора

Викрили підприємця із Луганщини, який привласнив 35 млн грн, виділених на закупівлю товарів для  закупівлі техніки та обладнання для потреб Збройних Сил України і підрозділів територіальної оборони. Йдеться про квадрокоптери, прилади нічного бачення та інші товари спеціального призначення.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора та ДБР. 

У 2023–2024 роках за результатами спрощених закупівель він уклав низку договорів з трьома військовими частинами та сільською радою. Отримавши кошти на рахунки свого ФОП, підозрюваний почав виводити їх через фіктивні підприємства. Гроші перераховувалися нібито за придбання товарів, які фактично не виготовлялися і не закуповувалися, оскільки контрагенти не мали власного виробництва.

Таким чином обладнання поставлено не було, а підприємець заволодів коштами в сумі 35 млн грн.Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України. 

Чоловікові повідомили про підозру у привласненні майна в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах та у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Нещодавно у Києві викрили ділків, які вимагали $200 тис. у європейської компанії за РЕБи для ЗСУ.
  • А ще одного бізнесмена з Києва підозрюють у привласненні 28 млн гривень, які мали піти на закупівлю дронів з-за кордону.
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