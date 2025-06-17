ДБР викрило військових, які списували і продавали дизпаливо, призначене для бойових вилетів

Організатором злочинної схеми був командир роти матеріального забезпечення. Йому допомагали командир одного зі взводів та водій.

На Івано-Франківщині викрили масштабну схему привласнення дизельного пального у військовій частині авіаційної бригади.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, організатором злочинної схеми був командир роти матеріального забезпечення. До протиправної діяльності він залучив командира одного зі взводів та водія.

"Зловмисники систематично фальсифікували службову документацію, списуючи пальне нібито на потреби виконання бойових завдань, зокрема - під час повітряних тривог та зльотів авіації. Насправді дизельне пальне у великих обсягах продавалося місцевим підприємцям, у тому числі власникам громадського транспорту, за ціною 40 гривень за літр", - повідомили в ДБР.

Правоохоронці зафіксували факт реалізації однієї з партій обсягом понад 5 тонн. Досудове розслідування триває. Встановлюються та документуються інші епізоди розкрадання пального.

Фото: ДБР

Усіх трьох фігурантів затримано. Їм повідомлено про підозру у привласненні військового майна в умовах воєнного стану, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з використанням службового становища та повторно (ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Слідчі також готують клопотання до суду щодо обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від посад.

Фото: ДБР

Раніше на Рівненщині затримали 5 осіб, яких підозрюють у розкраданні дизпалива для ЗСУ.