На Рівненщині затримали 5 осіб, яких підозрюють у розкраданні дизпалива для ЗСУ

Від листопада минулого року вони встигли викрасти пального на 1,2 млн гривень.

На Рівненщині затримали 5 осіб, які причетні до розкрадання дизельного палива у одній із військових частин.

Про це повідомили у ДБР та Офісі генпрокурурора.

Військова частина, в якій служать учасники оборудки, відповідала за розподіл приблизно 10% від потреб Збройних Сил України у паливі та мастильних матеріалах. Організатор залучив до оборудок з пальним інших військових та цивільних осіб. Вони завищували обсяги розподіленого пального та мастильних матеріалів. Отримані таким чином надлишки зловмисники продавали через приватних підприємців.

Фото: Офіс генпрокурора На Рівненщині розкрадали пальне для ЗСУ

За оперативною інформацією, злочинна організація викрала понад сотню тонн дизельного пального, яке призначалось для потреб ЗСУ. Лише за період з листопада 2024 року по січень 2025 року задокументовано близько 20 епізодів викрадення та подальшої реалізації дизельного пального в кількості близько 20 тисяч літрів ринковою вартістю 1,2 млн грн.

Затримали організатора оборудки, трьох його військових спільників та одну цивільну особу. Їх підозрюють у створенні та керівництві злочинною організацією, викраденні військового майна шляхом зловживання службовим становищем (ч.ч. 2, 3 ст. 255 та ч. 4 ст. 410 КК України).

Фото: Офіс генпрокурора Затримали 5 осіб через розкрадання пального для ЗСУ

Вирішується питання щодо скерування до суду клопотань про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. Слідство триває.