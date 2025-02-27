ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
На Київщині внаслідок дронової атаки загинуло подружжя завкафедри хірургії та журналістки Укрінформу
На Київщині внаслідок дронової атаки загинуло подружжя завкафедри хірургії та журналістки Укрінформу
У Київській області внаслідок атаки убиті дві людини, ще двоє людей поранені (оновлено)
У Київській області внаслідок атаки убиті дві людини, ще двоє людей поранені (оновлено)
​Мустафа Джемілєв: «Поступитися Кримом — це пожертвувати цілим народом»
​Мустафа Джемілєв: «Поступитися Кримом — це пожертвувати цілим народом»
Хто труїть киян смогом?
Хто труїть киян смогом?
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
Політичні ігрища в Раді. Як парламент планує ратифікувати угоду про надра зі США?
Політичні ігрища в Раді. Як парламент планує ратифікувати угоду про надра зі США?
ГоловнаПраво

На Рівненщині затримали 5 осіб, яких підозрюють у розкраданні дизпалива для ЗСУ

Від листопада минулого року вони встигли викрасти пального на 1,2 млн гривень.

На Рівненщині затримали 5 осіб, яких підозрюють у розкраданні дизпалива для ЗСУ
На Рівненщині викрили оборудку із пальним для ЗСУ
Фото: ДБР

На Рівненщині затримали 5 осіб, які причетні до розкрадання дизельного палива у одній із військових частин.

Про це повідомили у ДБР та Офісі генпрокурурора

Військова частина, в якій служать учасники оборудки, відповідала за розподіл приблизно 10% від потреб Збройних Сил України у паливі та мастильних матеріалах. Організатор залучив до оборудок з пальним інших військових та цивільних осіб. Вони завищували обсяги розподіленого пального та мастильних матеріалів. Отримані таким чином надлишки зловмисники продавали через приватних підприємців.

На Рівненщині розкрадали пальне для ЗСУ
Фото: Офіс генпрокурора
На Рівненщині розкрадали пальне для ЗСУ

За оперативною інформацією, злочинна організація викрала понад сотню тонн дизельного пального, яке призначалось для потреб ЗСУ. Лише за період з листопада 2024 року по січень 2025 року задокументовано близько 20 епізодів викрадення та подальшої реалізації дизельного пального в кількості близько 20 тисяч літрів ринковою вартістю 1,2 млн грн.

Затримали організатора оборудки, трьох його військових спільників та одну цивільну особу. Їх підозрюють у створенні та керівництві злочинною організацією, викраденні військового майна шляхом зловживання службовим становищем (ч.ч. 2, 3 ст. 255 та ч. 4 ст. 410 КК України).

Затримали 5 осіб через розкрадання пального для ЗСУ
Фото: Офіс генпрокурора
Затримали 5 осіб через розкрадання пального для ЗСУ

Вирішується питання щодо скерування до суду клопотань про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. Слідство триває.

  • На початку 2025 року закупівельна агенція Міноборони ”Державний оператор тилу” закупила для ЗСУ дизельне пальне, яке марковане барвниками. 
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies