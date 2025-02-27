На Рівненщині затримали 5 осіб, яких підозрюють у розкраданні дизпалива для ЗСУ

На Рівненщині затримали 5 осіб, які причетні до розкрадання дизельного палива у одній із військових частин.
Про це повідомили у ДБР та Офісі генпрокурурора.
Військова частина, в якій служать учасники оборудки, відповідала за розподіл приблизно 10% від потреб Збройних Сил України у паливі та мастильних матеріалах. Організатор залучив до оборудок з пальним інших військових та цивільних осіб. Вони завищували обсяги розподіленого пального та мастильних матеріалів. Отримані таким чином надлишки зловмисники продавали через приватних підприємців.
За оперативною інформацією, злочинна організація викрала понад сотню тонн дизельного пального, яке призначалось для потреб ЗСУ. Лише за період з листопада 2024 року по січень 2025 року задокументовано близько 20 епізодів викрадення та подальшої реалізації дизельного пального в кількості близько 20 тисяч літрів ринковою вартістю 1,2 млн грн.
Затримали організатора оборудки, трьох його військових спільників та одну цивільну особу. Їх підозрюють у створенні та керівництві злочинною організацією, викраденні військового майна шляхом зловживання службовим становищем (ч.ч. 2, 3 ст. 255 та ч. 4 ст. 410 КК України).
Вирішується питання щодо скерування до суду клопотань про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. Слідство триває.
- На початку 2025 року закупівельна агенція Міноборони ”Державний оператор тилу” закупила для ЗСУ дизельне пальне, яке марковане барвниками.