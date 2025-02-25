На Одещині ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків до Молдови

На Одещині викрили канал незаконного переправлення осіб призовного віку через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону.

Про це повідомили у ДПСУ.

Організував канал 24-річний громадянин України, який живе на території придністровського регіону Молдови.

Своїх "клієнтів" він знаходив через інтернет. Ділок мав пособників на території України, які виконували всі його вказівки, за що отримували частину грошей.

Вартість послуг з незаконного переправлення осіб через державний кордон оцінювалась від 6000 до 10 000 доларів США з людини. У цю суму входили інструктаж, доставка, проживання, перевезення до прикордонних сіл та безпосередньо до державного кордону.

Фото: ДПСУ Знайдені в учасників схеми гроші

Днями правоохоронці затримали 28-річну пособницю організатора, яка супроводжувала двох "клієнтів" до державного кордону, разом з місцевим 32-річним "поводирем", який надавав інструкції щодо порядку перетинання кордону неподалік одного з сіл Роздільнянського району.

Під час проведення подальших заходів правоохоронці затримали ще декілька учасників незаконного бізнесу, зокрема і в Одесі.

Загалом у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали сімох фігурантів, яким оголосили підозри за ч. 3 ст. 332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" КК України.