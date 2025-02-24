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Минулого тижня прикордонники знищили російський ЗРК та три танки

Також за цей час прикордонники вразили 9 маломірних плавзасобів та понтонних переправ росіян.

Минулого тижня прикордонники знищили російський ЗРК та три танки
Українські прикордонники
Фото: ДПСУ

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) протягом минулого тижня знищили 3 танки та 19 гармат російської окупаційної армії.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 17 по 23 лютого українські прикордонники вразили:

  • танки – 3 

  • гармати – 19

  • артилерійські установки - 8

  • ЗРК - 1

  • броньована техніка – 9

  • протитанковий ракетний комплекс - 1

  • автомобільна та спецтехніка – 196

  • БпЛА типу Shahed 136/131 – 72

  • склади БК та ПММ – 21

  • комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 85

  • позиції та укриття особового складу ворога – 386

  • БпЛА тактичного рівня – 236

  • маломірні плавзасоби та понтонні переправи - 9

Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
Фото: ДПСУ
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах

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