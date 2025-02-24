Минулого тижня прикордонники знищили російський ЗРК та три танки

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) протягом минулого тижня знищили 3 танки та 19 гармат російської окупаційної армії.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 17 по 23 лютого українські прикордонники вразили:
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танки – 3
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гармати – 19
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артилерійські установки - 8
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ЗРК - 1
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броньована техніка – 9
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протитанковий ракетний комплекс - 1
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автомобільна та спецтехніка – 196
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БпЛА типу Shahed 136/131 – 72
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склади БК та ПММ – 21
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комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 85
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позиції та укриття особового складу ворога – 386
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БпЛА тактичного рівня – 236
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маломірні плавзасоби та понтонні переправи - 9