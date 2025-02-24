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Через російський обстріл у Херсоні постраждала дитина

15-річну дівчинку госпіталізували.

Через російський обстріл у Херсоні постраждала дитина
Фото: EPA/UPG

Через російський обстріл Дніпровського району Херсона постраждала 15-річна дівчинка. Також поранень зазнали троє дорослих.

Про це інформує очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Близько години тому ворог з артилерії вдарив по Дніпровському району.Четверо людей, серед них 15-річна дитина, отримали поранення", — ідеться у повідомленні.

Троє дорослих на момент обстрілу перебували на вулиці. Двоє жінок 31 та 43 років і 54-річний чоловік отримали вибухову травму та уламкові поранення. У 15-річної потерпілої також контузія і закрита черепно-мозкова травма.

Медики надають пораненим всю необхідну допомогу.

  • У Херсоні російські війська атакували з безпілотника цивільну автівку. Через удар ворожого дрона 49-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення голови, грудної клітини та плеча.
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