Місто Костянтинівка потерпає від щоденних російських атак. Армія РФ цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру та житлові квартали.

Фото: ДСНС України

Про це розповідають у ДСНС України.

"6 днів рятувальники ДСНС розбирали завали п’ятиповерхівки, в яку влучили російські ракети 19 лютого. Лише сьогодні, 24 лютого, вдалося знайти тіло ще однієї загиблої людини", — ідеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України

Загинули 2 людини, ще 7 отримали поранення. Надзвичайники розібрали 23 тонни зруйнованих конструкцій.

Також 22 лютого окупанти завдали ще одного удару по місту, скинувши дві авіабомби на житловий район: повністю зруйнована ще одна п’ятиповерхівка.

Фото: ДСНС України

Загинули 3 мирних мешканці, ще 4 отримали поранення. Рятувальники розібрали 52 тонни зруйнованих конструкцій.