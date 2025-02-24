Прикордонники врятували чоловіка, якій дві доби блукав поблизу кордону з Білоруссю

За цей час чоловік натрапив на мінне поле та зустрівся зі зграєю вовків.

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знайшли чоловіка, якій дві доби блукав поблизу кордону з Білоруссю, намагаючись втекти з країни.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Про зникнення чоловіка правоохоронців повідомила його дружина. Він самостійно склав маршрут і не взяв з собою ані їжі, ані води”, - повідомили прикордонники.

В результаті чоловік дві доби блукав лісами між Житомирською та Рівненською областями. Він натрапив на мінне поле, зустрівся зі зграєю вовків та двічі лише дивом не втопився у місцевих болотах. До того ж він ризикував замерзнути за нічних -14°C.

Прикордонники закликали не намагатись незаконно перетнути кордон, особливо на північному напрямку, оскільки це дуже небезпечно.