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Прикордонники затримали українця, який намагався незаконно виїхати за кордон у спальному відсіку вантажівки

Чоловік намагався виїхати у автомобілі, яким керував далекобійник-громадянин Польщі.

Прикордонники затримали українця, який намагався незаконно виїхати за кордон у спальному відсіку вантажівки
архівне фото
Фото: Скріншот з відео

На Волині працівники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали пасажира вантажівки, який намагався незаконно виїхати до Польщі.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Українець їхав у спальному відсіку авто, яким керував далекобійник-громадянин Польщі. План, як уникнути уваги прикордонників, був простим – сховатися під ковдрою у ліжку для водіїв”, - розповіли прикордонники.

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Зазначається, що пасажир намагався вдавати, що міцно спить, але на нього всеодно склали адмінпротокол. Водночас на громадянина Польщі може чекати кримінальна відповідальність за організацію незаконного перетину кордону.

  • Співробітники Держприкордонслужби України не дозволили водію вантажного автомобіля за гроші перевезти до Словаччини чоловіка призовного віку.
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