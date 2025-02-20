Прикордонники затримали українця, який намагався незаконно виїхати за кордон у спальному відсіку вантажівки

На Волині працівники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали пасажира вантажівки, який намагався незаконно виїхати до Польщі.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Українець їхав у спальному відсіку авто, яким керував далекобійник-громадянин Польщі. План, як уникнути уваги прикордонників, був простим – сховатися під ковдрою у ліжку для водіїв”, - розповіли прикордонники.

Зазначається, що пасажир намагався вдавати, що міцно спить, але на нього всеодно склали адмінпротокол. Водночас на громадянина Польщі може чекати кримінальна відповідальність за організацію незаконного перетину кордону.