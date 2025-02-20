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У зоні примусової евакуації на Донеччині залишаються 65 дітей

За останній тиждень на Донеччині евакуювали ще 44 дитини.

У зоні примусової евакуації на Донеччині залишаються 65 дітей
Фото: МВС

У зоні примусової евакуації дітей в населених пунктах Донецької області досі залишаються 45 сімей, у яких виховуються 65 дітей.

Про це повідомила в.о. начальника служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова, пише Укрінформ.

"На сьогодні залишаються перебувати у 14 населених пунктах області 65 дітей, які підлягають обов’язковій евакуації у примусовий спосіб з батьками чи особами, які їх замінюють, та іншими законними представниками, це діти із 45 сімей", — каже Рижакова.

Посадовиця зазначає, що найбільше дітей залишається у Комарській сільській територіальній громаді – 49 дітей, які виховуються у 35 сім’ях та у Шахівській сільській територіальній громаді – 12 дітей, які виховуються у семи сім’ях.

За останній тиждень вдалося евакуювати ще 44 дитини, які виховуються у 32 сім'ях.

У зоні активних бойових дій в Донецькій області досі перебувають 218 дітей. Наразі на Донеччині залишаються 19 громад, населені пункти яких віднесені до зони активних бойових дій: Покровська, Часовоярська, Торецька, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Новогродівська, Очеретинська, Селидівська, Вугледарська та Новоселівська.

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