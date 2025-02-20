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Сили спецоперацій під час зачистки лісосмуги ліквідували шістьох окупантів

Російські військові контролювали проходи до захопленого промислового об'єкта.

Сили спецоперацій під час зачистки лісосмуги ліквідували шістьох окупантів
Фото: скріншот відео

Сили спеціальних операцій ЗСУ зачистили лісосмугу, з якої російські військові контролювали проходи до захопленого ними промислового об’єкта у Донецькій області.

Про це повідомили Сили спецоперацій

У результаті спецоперації українським військовим вдалося ліквідувати шістьох загарбників. Група ССО приховано зайшла до лісосмуги та виявила спочатку двох російських військових, які переховувалися в "норах".

Інша схованка загарбників виявилася бетонним бліндажем. Бійці Сил спецоперацій закинули в нього 15 кілограмів вибухівки. У результаті вибуху перекриття бліндажа обсипалося — ніхто із військових РФ не вижив.

Сили спецоперацій виконали завдання, що дозволило двом іншим підгрупам ССО на броньованих машинах Humvee заїхати на територію промислового об’єкта, зачистити всі будівлі та вибити звідти ворожу піхоту.

"З нашого боку без втрат. Працюємо далі", — додали у ССО.

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